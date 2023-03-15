Цьогоріч в Сіднейському голому запливі взяли участь понад тисяча австралійців. Вони отримали змогу зібратися разом, щоб весело провести час у воді після трирічної перерви. Сам заплив відбувся на пляжі Кобблерс, що на півночі міста. Його назва дуже лаконічна – Sydney Skinny.

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Рекорд встановити не вдалося

Зауважимо, що цьогорічний заплив не став рекордним. У 2018 році голяка плавали 2 505 жінок в Ірландії. І цю цифру ось уже понад 5 років ніхто не може обійти.

Хай там як, але це не засмутило учасників запливу. Вони насолоджувалися енергійною атмосферою та водою. Організаторка запливу Таня Тейлор зауважила, що це було фантастично. Особливо, якщо враховувати той факт, що заплив повернувся уперше після 2019 року. У ньому, за приблизними оцінками, брали участь 1 300 людей.

Ми намагалися (побити рекорд – Men 24), але минуло вже три роки, і люди потрохи повертаються на заходи. Всі чудово провели час, і я впевнена, що після того, як вони побачать, що ми зробили сьогодні, вони захочуть взяти участь у заході наступного року, тож наступний рік буде більшим і кращим,

– каже вона.

За словами Тані Тейлор, захід був покликаний вивести людей із зони комфорту та заохотити їх прийняти своє тіло. Цьогорічний заплив був частиною співпраці з благодійною організацією Skin Check Champions. Її мета – підвищити обізнаність про важливість перевірок на рак шкіри.

Серед голих плавців була Кейсі Берджесс, колишня учасниця дитячого музичного гурту Hi-5. Вона плавала від імені членів своєї сім'ї, які боролися з раком шкіри та меланомою.

"Рак шкіри перевертав мій світ незліченну кількість разів... тому я пірнаю", – сказала вона.

Берджесс високо оцінила відчуття спільноти та згуртованості на заході. Вона зауважила, що все ще вражена від запливу, в якому брала участь у неділю 12 березня.

Коли ти плаваєш з радістю, та ще й з групою людей, це зовсім інше відчуття, ніж коли ти намотуєш кола в басейні. Я не думала, що зможу це зробити, і ось я тут,

– зауважила вона.

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Зауважимо, що у листопаді минулого року мешканці Сіднея також масово роздягалися та плавали. Робили це вони на пляжі Бонді у рамках масштабної артакції. Її організував фотограф Спенсер Тунік.