Що робити під час спеки варто і чого робити не слід

24 червня 2023, 06:41
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Джерело:

GQ

Зміна клімату призвела до того, що кожне наступне літо стає спекотнішим (а зима – холоднішою), а це може погано позначитися на твоєму здоров'ї. Ба й просто переживати спеку не дуже приємно.

Більшість людей не готові до таких умов, і щоб це не закінчилося погано, варто вжити належних заходів. Щонайменше – уникати зневоднення, втоми (фізичної та розумової), тривалої роботи на сонці тощо.

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Скоро спека: що робити, щоб убезпечити себе

Фахівці розробили кілька рекомендацій, які можуть допомогти убезпечити себе в умовах посиленої спеки.

  • Уникай перебувати на сонці, особливо з 12:00 до 15:00. Уникай напруженої роботи на відкритому повітрі в цей час.
  • Пий достатньо води протягом дня, навіть якщо не відчуваєш спраги. Бери воду з собою, коли виходиш із дому.
  • Носи вільний, пористий бавовняний одяг світлих тонів. Користуйся протисонцевими окулярами або кепкою на вулиці.
  • Уникай алкоголю, чаю, кави та газованих напоїв, оскільки вони зневоднюють організм, а також продуктів, багатих на білок.
  • Використовуй вологу тканину на голові, шиї, обличчі та кінцівках, щоб охолодитися, якщо таки працюєш на відкритому повітрі.
  • Не залишай дітей або тварин у припаркованих автомобілях. Тримай тварин у затінку та стеж, щоб у них завжди була вода.
  • Зберігай вдома прохолоду, використовуй штори, жалюзі, відчиняй вікна на ніч та приймай прохолодний душ.


Якщо дотримуватися простих рекомендацій, шкідливого впливу спеки можна уникнути / Фото freepik

Трапився тепловий удар: що робити

Що робити, якщо уникнути наслідків спеки не вдалося і трапився тепловий удар (його супроводжує втома, запаморочення, головний біль, слабкість чи судоми)?

  • Потрібно переміститися в тінисте і прохолодне місце.
  • Зняти весь непотрібний одяг, пити прохолодну або холодну воду чи енергетичний напій.
  • Охолоджувати шкіру водою або вентиляторами.
  • Та звернутися до лікаря, якщо випадок надто екстремальний або температура не знижується.
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.
Автор: Олесь Друкач