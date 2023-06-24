Що робити під час спеки варто і чого робити не слід

Зміна клімату призвела до того, що кожне наступне літо стає спекотнішим (а зима – холоднішою), а це може погано позначитися на твоєму здоров'ї. Ба й просто переживати спеку не дуже приємно.

Більшість людей не готові до таких умов, і щоб це не закінчилося погано, варто вжити належних заходів. Щонайменше – уникати зневоднення, втоми (фізичної та розумової), тривалої роботи на сонці тощо.

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Скоро спека: що робити, щоб убезпечити себе

Фахівці розробили кілька рекомендацій, які можуть допомогти убезпечити себе в умовах посиленої спеки.

Уникай перебувати на сонці, особливо з 12:00 до 15:00. Уникай напруженої роботи на відкритому повітрі в цей час.

Пий достатньо води протягом дня, навіть якщо не відчуваєш спраги. Бери воду з собою, коли виходиш із дому.

Носи вільний, пористий бавовняний одяг світлих тонів. Користуйся протисонцевими окулярами або кепкою на вулиці.

Уникай алкоголю, чаю, кави та газованих напоїв, оскільки вони зневоднюють організм, а також продуктів, багатих на білок.

Використовуй вологу тканину на голові, шиї, обличчі та кінцівках, щоб охолодитися, якщо таки працюєш на відкритому повітрі.

Не залишай дітей або тварин у припаркованих автомобілях. Тримай тварин у затінку та стеж, щоб у них завжди була вода.

Зберігай вдома прохолоду, використовуй штори, жалюзі, відчиняй вікна на ніч та приймай прохолодний душ.



Якщо дотримуватися простих рекомендацій, шкідливого впливу спеки можна уникнути / Фото freepik

Трапився тепловий удар: що робити

Що робити, якщо уникнути наслідків спеки не вдалося і трапився тепловий удар (його супроводжує втома, запаморочення, головний біль, слабкість чи судоми)?

Потрібно переміститися в тінисте і прохолодне місце.

Зняти весь непотрібний одяг, пити прохолодну або холодну воду чи енергетичний напій.

Охолоджувати шкіру водою або вентиляторами.

Та звернутися до лікаря, якщо випадок надто екстремальний або температура не знижується.

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