Як впоратися з вигоранням, коли довго не можеш знайти собі роботу

Ще з часів пандемії пошук роботи став завданням, що викликає занепокоєння. А під час повномасштабного вторгнення з цим теж вельми непросто. Відтак, багато хто може стикатися з вигоранням на цьому фоні.

Пошук правильної роботи, не кажучи вже про ідеальну, викликає стрес і може стати причиною депресії, особливо якщо ти починаєш відчувати безнадію, що ніколи не знайдеш роботу. Щоб переконатися, що під час пошуку роботи ти збережеш здоровий глузд, ось кілька порад, які допоможуть тобі не почуватися пригніченим під час пошуку ідеальної для тебе вакансії.

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1. Мати план

Перший крок – мати чітке бачення того, що ти хочеш робити далі. Звузь коло пошуку, склавши для себе план. Постав собі питання, наприклад:

В якій сфері ти хотів би працювати?

Чи хочеш ти залишитися у твоїй нинішній галузі або перейти на інший шлях?

Чи віддаєш перевагу гібридній або віддаленій роботі?

Чи хотів би працювати в стартапі або в усталеній організації?

Чи збігаються твої цінності з цінностями організації, яка тебе зацікавила?

Інший спосіб зробити це – скласти список усіх організацій, в яких ти хотів би працювати, і шукати конкретні посади та ролі в цих установах.



Важливо мати план на майбутнє / Фото wayhomestudio

2. Організовувати

Уяви, що ти розпочинаєш проєкт. Це означає, що ти повинен визначити цілі, завдання і терміни. Розділи пошук роботи на різні сегменти. Обмеж час, який ти витрачаєш щодня на пошук. Постійні роздуми про це викличуть у тебе лише занепокоєння і стрес, особливо якщо ти подаєш заявки масово і не отримуєш негайної відповіді від організацій.

Визнач ключові місця, де ти бачиш себе на роботі, і доопрацюй своє резюме відповідно до вимог вакансій у цих установах. Обов'язково підкресли свої основні сильні сторони та досягнення. Веди щоденник і подавай резюме в обмежену кількість місць на тиждень.

3. Дай собі час

Не сподівайся отримати лист із пропозицією протягом тижня після початку пошуку роботи. Знайти правильну роботу і правильну організацію складно, і на це потрібен час. Ти можеш почуватися розчарованим, особливо якщо не отримаєш бажаних результатів.

Замість того, щоб турбуватися про те, як і чому тобі відмовили, зосередься на речах, які ти можеш контролювати, і займися справами, що не належать до твоїх професійних інтересів.



Будь готовим до того, що потрібно буде зачекати / Фото freepik

4. Звернися по пораду

Якщо пошук роботи виснажує тебе, розмова з кимось може допомогти тобі краще впоратися з ситуацією. Звернися до життєвого тренера або консультанта, який допоможе тобі пройти через цей період.

Використовуй свою мережу і зв'яжися з професіоналами, які працюють у схожій з тобою сфері. Такі платформи, як LinkedIn і Leap Club, є чудовими місцями для спілкування з людьми і навіть допоможуть тобі знайти посилання і ресурси для місць і посад, на які ти хотів би подати заявку.

5. Практикуй доброту і турботу про себе

Нескінченні та безцільні пошуки роботи можуть призвести до вигорання. Знайди час для себе і будь добрим до себе. Пам'ятай, що тут немає нічого особистого, і якщо тобі відмовляють у прийомі на роботу, це, ймовірно, тому, що вимоги роботодавця відрізняються від набору навичок, які ти можеш запропонувати.

Важливо, щоб у цей період ти практикував любов до себе і давав собі можливість поїсти або відпочити, щоб відволіктися від роботи, якщо це можливо. Здорове харчування, достатня кількість сну і медитація допоможуть тримати рівень стресу під контролем.

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Пошук ідеальної роботи – задача не з простих. Так, іноді це може бути тривалий шлях. Так, іноді ти змушений будеш чекати. Головне, не здаватися та продовжувати розвиватися. Пам'ятай, що ти маєш щоденно ставати кращою версією себе вчорашнього.