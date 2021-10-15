"Потрібно знятися для Playboy": гола модель Анллела Сагра розпалила уяву підписників
Джерело:інстаграм Анллели Сагри
Ми завжди знали, що Анллела Сагра смілива. Але не підозрювали, що настільки. От, наприклад, її останній пост в мережі став справжньою бомбою сповільненої дії. І ця "бомба" буквально позбавила сну та спокою її прихильників. Тож гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси від моделі!
На світлині, яку Анллела Сагра виклала на своєму інстаграмі, вона позує абсолютно голою. Свій бюст модель прикриває пледом і руками. А от прес і розкішні стегна відкриті для широкого загалу. Усе для того, щоб кожен міг помилуватися її неймовірними формами й ідеальним тілом!
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Не дивно, що за лічені години кадр зібрав понад 150 тисяч лайків. Були прихильники Анллели Сагри ще й максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ексклюзивний контент";
- "Я хочу на побачення з тобою";
- "Чи можна тебе обійняти?";
- "Сексуальна крихітка";
- "Твій прес вражає";
- "Тобі потрібно знятися для Playboy";
- "Абсолютно розкішна жінка";
- "Ти просто бездоганна";
- "Мила та солоденька дівчинка";
- "У мене просто немає слів";
- "Чудові вигини".
Анллела Сагра розбурхала мережу голим фото / Фото з інстаграму Сагри
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Анллела Сагра вражає своїм бездоганним тілом. Тож не дивно, що з кожним днем її армія прихильників лише зростає. Тобі б також пасувало підписатися на модель. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які з'являються на її сторінці.