"Нужно сняться для Playboy": обнаженная модель Анллела Сагра разожгла воображение подписчиков
Источник:инстаграм Анллелы Сагры
Мы всегда знали, что Анллела Сагра смелая. Но не подозревали, что настолько. Вот, например, ее последний пост в сети стал настоящей бомбой замедленного действия. И эта "бомба" буквально лишила сна и покоя ее поклонников. Поэтому айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от модели!
На фотографии, которую Анллела Сагра выложила на своем инстаграме, она позирует абсолютно голой. Свой бюст модель прикрывает пледом и руками. А вот пресс и роскошные бедра открыты для широкой общественности. Все для того, чтобы каждый мог полюбоваться ее невероятными формами и идеальным телом!
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Неудивительно, что за считанные часы кадр собрал более 150 тысяч лайков. Были поклонники Анллелы Сагры еще и максимально щедрыми на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:
- "Эксклюзивный контент";
- "Я хочу на свидание с тобой";
- "Можно тебя обнять?";
- "Сексуальная малышка";
- "Твой пресс поражает";
- "Тебе нужно сняться для Playboy";
- "Абсолютно роскошная женщина";
- "Ты просто безупречна";
- "Милая и сладкая девочка";
- "У меня просто нет слов";
- "Замечательные изгибы".
Анллела Сагра взбудоражила сеть голым фото / Фото с инстаграма Сагры
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Анллела Сагра поражает своим безупречным телом. Неудивительно, что с каждым днем ее армия поклонников только растет. Тебе также подходило подписаться на модель. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото, которые появляются на ее странице.