Відразу ж обмовимося, що ми не збираємося тобі відкривати Америку. Натомість ми спробуємо нагадати, що деякі позиції, які можуть здаватися банальними, мають бути у вашому арсеналі. З їхньою допомогою можна підтримувати теплі та романтичні стосунки у парі.

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1. Крісло

У цій позиції ти сідаєш на крісло, а вона – зверху на тебе. Можна сидіти як обличчям до обличчя, так і спиною до обличчя.

Який би варіант цієї позиції ви не обрали, у тебе є можливість цілувати й обіймати свою партнерку. В одному випадку ви можете підтримувати зоровий контакт. В іншому – віддатися лише тактильним відчуттям. Головне – отримувати максимум задоволення та не поспішати.



Крісло можна використати для чуттєвого сексу / Фото Kam Idris

2. Лотос

Ця позиція передбачає, що ви дивитеся один на одного, сидячи зі схрещеними ногами. Твоя партнерка знову сидить зверху на тобі.

Таке положення дозволяє тобі романтично дивитися у вічі своїй партнерці, притискати її до себе. Спробуйте буквально злитися тілами. Усе для того, щоб отримати максимум тепла та задоволення. Ця поза ідеально підійде для легкого та чуттєвого сексу.

3. Місіонер

Потрібно раз і назавжди забути про те, що місіонерська позиція – нудна позиція. Це зовсім не так.

Це той варіант, коли ти зверху на ній. Коли ти можеш притиснути її до ліжка. Відчути кожен міліметр її тіла. Це надзвичайно романтична та інтимна позиція. У ній ви можете підтримувати зоровий контакт, цілуватися. Усе для того, щоб отримувати ще більше задоволення.



Місіонерська позиція романтична й інтимна / Фото Toa Heftiba

4. Ложки

Це позиція для лінивого сексу. Воно й не дивно, адже у ній не потрібно прикладати максимум зусиль. Але це не означає, що вона не має нічого спільного з романтикою.

Вона ще й максимально чуттєва. Ти проникаєш у свою партнерку ззаду, обіймаючи її. Також ти можеш стимулювати її ерогенні зони рукою. Це дозволить отримати ще більше задоволення від цього приємного заняття.

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Візьми на озброєння ці секс-пози. Вони дозволять не лише насолоджуватися один одним, а й повернуть романтику у вашу спальню. Віддайтеся процесу. Вивчайте кожен сантиметр тіла один одного. І нехай ніщо не заважає вам отримувати задоволення!