Цей трюк, який нагадує кадри з бойовика, здобув заслужені оплески та високу оцінку. 27 травня Асоціація пожежників Рочестера IAFF107, штат Нью-Йорк, опублікувала ролик. На ньому пожежник Оскар Еррера, котрий перебуває на чергуванні, катається на водному мотоциклі взад і вперед, щоб загасити пожежу на човні за допомогою хвиль.

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Ролик вони підписали так: "Іноді не при виконанні, але завжди пожежник". Нетрадиційний метод виявився напрочуд ефективним і допоміг впоратися з вогнем до того, як він завдасть більше шкоди.

Героїчний трюк переглянули понад 35 тисяч разів. Користувачі мережі хвалять Ерреру за його кмітливість та пильність.

Один користувач написав, що хоче побачити "цього жеребця на шоу".

Інший дописувач мережі зауважив, що Еррера "дуже добре знає воду".

Був ще такий кумедний коментар: "Відправлення скасовується. Тут надто багато води. Молодець, чувак! Швидке мислення".

У бесіді з WHAM Еррера, котрий працює в Engine 10 і Ridgeway Avenue, сказав, що він бачив цей трюк на ютубі раніше. Тож він хотів спробувати виконати його самостійно. Пожежник пояснює, що коли він підійшов подивитися, що відбувається, пара інших водних мотоциклів "в основному дивилися на це", тому він подумав, що можна зробити, щоб допомогти.

Ми, звичайно ж, не рекомендуємо намагатися повторити щось подібне в реальному житті. Але однозначно можемо заявити, що вражені хоробрістю та кмітливістю Оскара Еррери. Він дуже крутий!

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