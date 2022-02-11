Що треба знати про чорні діри? Щонайменше те, що вони – чи не найдивніші об’єкти у Всесвіті.

Але й найзагадковіші та найпривабливіші для дослідників та любителів космосу. Спробуємо розповісти простими словами, звідки ми про них знаємо, та як можемо бачити.

Також цікаво Лімітований дизайн: не тільки особливий вигляд, а й тема для розмови

Звідки ми знаємо про існування чорних дір

Чорні діри – надзвичайно щільні космічні об'єкти з настільки сильним гравітаційним полем, що навіть світло не може вирватися з нього. Звідки ж ми про них знаємо? Адже телескопи, якими людство спостерігало за небом, здебільшого базовані на принципі саме відбиття світла.

Існування чорних дір передбачив Альберт Ейнштейн – у 1916 році – завдяки своїй загальній теорії відносності.

– у 1916 році – завдяки своїй загальній теорії відносності. Але сам термін з'явився значно пізніше – аж у 1967 (автор – астроном зі США Джон Вілер).

з'явився значно пізніше – аж у 1967 (автор – астроном зі США Джон Вілер). 50 років тому, у 1971 році, першу чорну діру дослідники фізично вирахували .

. І аж у 2019 році людство побачило перше фото такого об'єкту.

Це компанія Event Horizon Telescope (EHT) опублікувала перше в історії зображення чорної діри – об'єкта у центрі галактики M87. Цей телескоп досліджував горизонт подій, за яким вже ніщо не може вийти з чорної діри. Фактично, це зображення показує раптове зникнення фотонів (частинок світла).



Чорна діра у галактиці М87 / Фото EHT

Як ми можемо бачити чорні діри у Всесвіті

Звісно, людина загине. Вчені сперечаються тільки щодо того, як саме: за однією версією, гравітація розтягне людину у довгу макаронину, за іншою ж – горизонт подій як вогняна стіна миттєво спалить її.

Вчені не можуть бачити чорні діри так, як вони бачать зірки та інші об’єкти в космосі. Ну, бо ж світла вони не відбивають, як і не відбивають, фактично, взагалі нічого. А проте астрономи можуть покладатися на відбитки випромінювання від пилу й газу, які чорна діра втягує у себе, або виштовхує.

Так, таке теж буває: іноді, коли матерія тягнеться до чорної діри, вона рикошетом відлітає від горизонту подій назовні.

відлітає від горизонту подій назовні. Виникають яскраві струмені матеріалу і, хоча чорна діра залишається невидимою, струмені настільки потужні, що їх можна спостерігати на великій відстані.

З іншого боку, надмасивні чорні діри у центрах галактик можуть бути вкриті густим пилом і газом, які блокують викиди – тож такі діри куди менш помітні для астрономів.



Викид чорної діри у сузір’ї Лебедя / Фото NASA

Який вигляд мають чорні діри

Чорна діра має горизонт подій, внутрішній прошарок і сингулярність.

Горизонт подій чорної діри – це межа, за яку не може вийти світло. Щойно фотон перетне горизонт, він вже не може вилетіти. Тобто, за горизонтом подій сила тяжіння настільки велика, що навіть швидкості світла недостатньо, аби її подолати.

Внутрішній прошарок чорної діри – це, власне, область, у якій розташована основна маса об’єкта.

А сингулярність – це єдина точка простору-часу, у якій маса чорної діри зосереджена.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.