За ціною новенького iPhone: Prada представила труси, які пропонує носити без штанів

Prada підняла ставки. Ми звикли, що розкішні будинки пропонують на продаж звичайні речі за страхітливими цінами. Є "сміттєві" пакети від Balenciaga, плюшевий ведмедик від Louis Vuitton, пляжні лопати від Chanel або золота кліпса від Tiffany.

Повсякденні предмети, які завдяки репутації бренду та досконалості його матеріалів підіймають свою звичайну ціну до стратосферних цифр. Так, новинка від Prada обійдеться як новенький iPhone.

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Нагадаємо, що раніше бренд представив базову білу безрукавку, яку оцінили у 1000 євро. А друк характерної трикутної сталевої пластини на таких предметах одягу, як краватки чи берети – це те, що стало надзвичайно прибутковим для італійського бренду. Адже вони не лише продаються, але й стали об'єктом бажання для багатьох.

Креативні директори Міучча Прада і Раф Сімонс вирішили зробити те ж саме зі спідньою білизною, створивши два види трусів за 650 доларів. Найсмішніше те, що моделі, які їх рекламують, носять їх так, ніби це штани, і здається, що саме це і є наміром італійського будинку розкоші.



Prada випустила труси за ціною iPhone / Фото Prada



Prada випустила труси за ціною iPhone / Фото Prada

Здається, Prada хоче, щоб цієї зими ти обійшовся без штанів, що є дуже сміливим кроком. Особливо, якщо враховувати лише кліматичні питання, не кажучи вже про впевненість, необхідну для того, щоб вийти на вулицю у спідній білизні.

Судячи з образів на сайті, які поєднують спідню білизну з піджаками, сумочками, шовковими сорочками та мокасинами, брифи безсоромно представлені як заміна бермудам. Можливо, що метою є просто виділити цей одяг у стилізованому контексті, але все одно виникає цікаве питання: чи обов'язково їх носити поверх звичайних брифів, і чи варто їх носити поверх боксерів або навіть джинсів?



Prada випустила труси за ціною iPhone / Фото Prada



Prada випустила труси за ціною iPhone / Фото Prada

Не здивуємося, якщо на наступному Тижні моди якийсь безстрашний стритстайлер одягне подвійний шар боксерів для фотосесії.

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З іншого боку, носити труси без штанів – це дуже в дусі Prada. Великі будинки вже десятиліттями створюють розкішні боксерки, але Prada в останні сезони робить ставку саме на брифи.