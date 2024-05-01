Що можна і чого не можна робити на першому побаченні: чіткий посібник для хлопців
Джерело:Style girlfriend
Поки знайдеш собі ідеальну пару, доводиться походити на чималу кількість перших побачень. І вони бувають дуже різними – від приголомшливих до таких, звідки хочеться чимдуж утекти.
Як зробити так, щоб останніх не було або бодай вкрай поменшало? Маємо кілька порад для хлопців, що можна і чого не можна робити, щоб переконатися, що вони абсолютно точно справлять враження на першому побаченні.
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Правила першого побачення, які тобі необхідно знати
- Приходь вчасно. Повідомлення "Нумо зустріньмося! Лиш я не впевнений, коли" не може за хвилину перетворитися на "Я вже викликаю таксі". Потрібно домовлятися та дотримуватися таймінгу.
- Вивчи все як слід. Може, це звучить трохи моторошно, але насправді нічого складного тут немає: умовно, якщо ти познайомився через додаток, корисно зробити швидке сканування в інтернеті перед зустріччю. Прочитай профіль, можливо, до прикладу, там вказано про прихильність до вегетаріанства, а ти хотів зводити людину у стейкхаус.
- Використовуй ім'я. Час від часу промовляй ім'я твоєї пари в реченні. Це особливо важливо у світі знайомств в інтернеті, які бувають справді знеособленими. "Отже, Наталко, ти зі Львова. Що привело тебе на узбережжя Дніпра?" звучить набагато турботливіше, ніж "То ти зі Львова? Чому ти тут?"
- Не питай про "номер". Це не про номер телефону, а про те, який ти за ліком серед знайомств. Чи це перше побачення для людини перше, чи сорок перше, не має значення, адже воно є першим із тобою.
- Але став запитання. Кажуть, жінки більш соціалізовані та виконують більшу частину роботи з підтримання розмови. Але це не буде означати, що їхній співрозмовник – найцікавіший чоловік у світі. Треба ставити й свої запитання!
- Не напивайся та не накурюйся. Якщо потрібно випити перед побаченням таблетку проти нервів або чарочку віскі, це можна зрозуміти. Але не приходь на побачення в такому стані, коли вже не можеш підтримувати розмову.
- Розважайтеся. Найкращі побачення – це коли обидві сторони розслаблені й не намагаються створити чи тримати певний образ. Немає нічого гіршого, ніж слухати, як співрозмовник спрямовує розмову на те, щоб справити якесь гіпервраження. Нехай розмова тече природно і просто будь собою.
- Не озвучуй обіцянок, яких не зможеш дотриматися. Навіть якщо ти дійсно бачиш, що з цією людиною щось може вийти, треба бути стриманим, тому що розпливчасті запевнення тільки збивають з пантелику. А якщо людина не дуже подобається, не давай надію, що буде запрошення на побачення ще раз.
- Побажай доброї ночі. Так, який би це не мало вигляд. Виклич таксі, проведи людину до метро, почекай із нею, поки паркувальник піджене машину тощо. Не поспішай іти, затримайся на мить. І зрештою попрощайся з добрими побажаннями.
- Поцілуй. Це, ясна річ, тільки за взаємної згоди. Зроби цей перший поцілунок достатньо цнотливим, особливо якщо ви на людях. Схопити за руку, розвернути й засунути язик в горло – взагалі не варіант.
- Роби висновки. Якщо все окей, то не забудь нагадати про побачення наступного разу. Якщо не окей, скажи про це, можна навіть і не в лоб. Різниця ж цілком очевидна між "Ми так чудово провели час!" та "Було приємно познайомитися..."
І ніколи не забувай, що побачення повинні приносити задоволення. У кращому випадку ти познайомишся з кимось чудовим, а в гіршому – матимеш кумедну історію, щоб розповісти друзям. Безпрограшний варіант, чи не так?