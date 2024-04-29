Як з'ясувалося, твоя нічна рутина прокручування стрічки соціальних мереж може бути вкрай небезпечною – принаймні, для твого особистого життя. До такого висновку дійшли експерти. Далі ми розповімо, як вони це пояснюють.

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Відома як "паралельний скролінг", звичка бездумно гортати сторінки в мережі, лежачи поруч з партнером, може стати смертельним вироком для ваших стосунків, кажуть експерти.

Гаджетам не місце у спальні

Ви фактично зменшуєте шанси на близькість і прихильність або просто на взаємодію зі своїм партнером. Зв'язок має вирішальне значення для міцних стосунків – і він повинен відбуватися регулярно, щоб пара процвітала,

– розповіла Трейсі Росс, сімейний терапевт з Нью-Йорка, яка працює з парами і сім'ями.

Лежачи в ліжку, можна налагодити зв'язок один з одним – те, чого, за словами Росс, бракує багатьом парам. Її клієнти часто скаржаться на те, що друга половинка "постійно розмовляє по телефону" або здається "відверненою", що ускладнює утримання їхньої уваги і, в свою чергу, може створити "більшу відокремленість".

Хоча потреба розслабитися наприкінці дня цілком зрозуміла, важко заперечувати шкоду, яку це може завдати стосункам,

– додає вона.



Гортання стрічки може стати причиною відсторонення / Фото freepik

Однак психотерапевт Еймі Гартштейн, котра базується в Нью-Йорку, сказала виданню, що може бути нереально очікувати, що пари повністю відключаться від мережі на весь вечір.

Подобається нам це чи ні, але наші телефони залишаються з нами, і це незвичайна пара, яка відкладає їх на цілу ніч. Так люди дізнаються новини, спілкуються з друзями та розважаються. Якщо пара щаслива у стосунках, це, ймовірно, не є проблемою,

– пояснила вона.

Росс порекомендувала поцікавитися, як вони користуються телефоном, можливо, запитавши іншу людину, чи не хоче вона "знайти щось спільне", щоб відволіктися від екрану.

"Запитайте себе, чи не використовуєте ви телефон, щоб уникнути свого партнера – і якщо так, то з якою метою?" – пропонує Росс, зазначивши, що екрани іноді використовуються як тактика уникнення.

Вона додала, що звички мають властивість закріплюватися, і якщо ми активно не намагаємося їх змінити, вони залишаються.

Взаємодійте з гаджетами удвох

Тож, якщо ти підозрюєш, що твій смартфон може зазіхати на якісний час, експерти рекомендують встановити обмеження на використання екрану. Наприклад, не користуватися телефоном за вечерею, або виділити один день на тиждень, щоб відпочити без екрану.



Краще удвох дивитися якісь кумедні відео або читати новини / Фото freepik

Якщо нічого не допомагає, спробуй "паралельну гру", коли ти береш участь у тому, що інша людина дивиться на своєму екрані, чи то відеоігра, чи то стрічка тіктоку.

Люди часто краще засвоюють інформацію вночі в ліжку, коли діляться тим, чим вони займаються,

– пояснює Гартштейн.

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І якщо ви читаєте один одному уривки з новин або показуєте смішні меми про домашніх тварин, то ви все одно прокручуєте стрічку соцмереж, але при цьому ще й спілкуєтеся один з одним. Це і є мета, наголошує експертка.

Хай там як, гаджети не мають бути замінником якісного проведення часу з другою половинкою. Якщо ти ловиш себе на тому, що маленький пристрій тобі став цікавішим після роботи, то відклади його негайно і бери свою кохану гуляти. Інакше діла не буде.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.