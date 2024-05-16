Які запитання варто поставити під час спіддейтінгу, а які стали б помилкою

16 травня 2024, 21:17
Читать новость на русском

Джерело:

Lifehacker

Швидкі побачення – це певний стрес, адже людина бачиться з купою інших та різних людей одночасно. Та ще й з обмеженим часом, за який треба розпитати їх та відповісти на їхні питання.

А визначити, які питання поставити співрозмовникам, може бути дуже складно. Бо ж людина хоче побудувати зв'язок з кимось, але наскільки глибоко зможе зайти, маючи так мало часу?

Дивися також Тренерка з інтимних стосунків назвала 8 способів мати більше сексу і зробити його кращим

Найкращі запитання під час швидкого побачення

Експертка з інтимних стосунків Кіана Рівз каже, що важливо підходити до людей на спіддейтінгу з відкритим серцем і не мати завищених очікувань ні від себе, ні від когось, з ким ти можеш познайомитися. І при цьому вона радить, які запитання варто використати, а які озвучувати не слід.

Цілком нормально поставити кілька базових запитань для початку ("чим ви займаєтеся" тощо). Але через обмеження в часі варто швидко перейти до більш промовистих запитань, які зачіпають твої власні пристрасті або те, що ти дійсно хочеш знати. Наприклад:

  • Що наступне у твоєму списку подорожей?
  • Як би тебе описали друзі?
  • Що найбільш натхнення ти зробив останнім часом?
  • Як би ти провів свій ідеальний недільний ранок?

За словами Шанталь Ландревіль, авторки книги "Підніми свій сигнал кохання: Посібник із залучення та утримання кохання всього вашого життя", є 5 найкращих запитань, які варто поставити:

  • Які книги ти прочитав, що змінили твоє життя?
  • Які 5 основних цінностей ти хотів би передати своїм дітям?
  • Що б сказали про тебе твої друзі?
  • Хто мав на тебе найбільший вплив у дитинстві й чому?
  • Чого ти навчився з минулих стосунків і як ти з них виріс?

Можна поставити кілька базових запитань, але варто швидко перейти до більш промовистих / Фото freepik

Ландревіль каже, що ці питання дають чудову інформацію про цінності людини, її зростання та загальний погляд на життя.

Ще одне важливе нагадування про швидкі знайомства: активне слухання і мова тіла – це величезний шматок пазла будь-якої першої зустрічі.

Найгірші запитання під час спіддейтінгу

Рівз рекомендує не запитувати нічого надто особистого, суперечливого чи філософського. Не варто й ставити питань, на які може знадобитися час, щоб сформулювати відповідь. А Ландревіль рекомендує не ставити такі запитання:

  • Скільки ти заробляєш?
  • Чому ти досі неодружений?
  • Яка твоя колишня?
  • Ти коли-небудь комусь зраджував?
  • Чи хочеш ти одружитися і мати дітей?

Також важливо триматися якомога далі від закритих питань, на які можна відповісти лише "так" або "ні", а також від усього, що стосується фінансових, релігійних та політичних поглядів.

Автор: Едуард Хомченко