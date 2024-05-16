Які запитання варто поставити під час спіддейтінгу, а які стали б помилкою
Джерело:Lifehacker
Швидкі побачення – це певний стрес, адже людина бачиться з купою інших та різних людей одночасно. Та ще й з обмеженим часом, за який треба розпитати їх та відповісти на їхні питання.
А визначити, які питання поставити співрозмовникам, може бути дуже складно. Бо ж людина хоче побудувати зв'язок з кимось, але наскільки глибоко зможе зайти, маючи так мало часу?
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Найкращі запитання під час швидкого побачення
Експертка з інтимних стосунків Кіана Рівз каже, що важливо підходити до людей на спіддейтінгу з відкритим серцем і не мати завищених очікувань ні від себе, ні від когось, з ким ти можеш познайомитися. І при цьому вона радить, які запитання варто використати, а які озвучувати не слід.
Цілком нормально поставити кілька базових запитань для початку ("чим ви займаєтеся" тощо). Але через обмеження в часі варто швидко перейти до більш промовистих запитань, які зачіпають твої власні пристрасті або те, що ти дійсно хочеш знати. Наприклад:
- Що наступне у твоєму списку подорожей?
- Як би тебе описали друзі?
- Що найбільш натхнення ти зробив останнім часом?
- Як би ти провів свій ідеальний недільний ранок?
За словами Шанталь Ландревіль, авторки книги "Підніми свій сигнал кохання: Посібник із залучення та утримання кохання всього вашого життя", є 5 найкращих запитань, які варто поставити:
- Які книги ти прочитав, що змінили твоє життя?
- Які 5 основних цінностей ти хотів би передати своїм дітям?
- Що б сказали про тебе твої друзі?
- Хто мав на тебе найбільший вплив у дитинстві й чому?
- Чого ти навчився з минулих стосунків і як ти з них виріс?
Ландревіль каже, що ці питання дають чудову інформацію про цінності людини, її зростання та загальний погляд на життя.Ще одне важливе нагадування про швидкі знайомства: активне слухання і мова тіла – це величезний шматок пазла будь-якої першої зустрічі.
Найгірші запитання під час спіддейтінгу
Рівз рекомендує не запитувати нічого надто особистого, суперечливого чи філософського. Не варто й ставити питань, на які може знадобитися час, щоб сформулювати відповідь. А Ландревіль рекомендує не ставити такі запитання:
- Скільки ти заробляєш?
- Чому ти досі неодружений?
- Яка твоя колишня?
- Ти коли-небудь комусь зраджував?
- Чи хочеш ти одружитися і мати дітей?
Також важливо триматися якомога далі від закритих питань, на які можна відповісти лише "так" або "ні", а також від усього, що стосується фінансових, релігійних та політичних поглядів.