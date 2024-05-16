Какие вопросы стоит задать во время спиддейтинга, а какие стали бы ошибкой
Источник:Lifehacker
Быстрые свидания – это определенный стресс, ведь человек видится с кучей других и разных людей одновременно. Да еще и с ограниченным временем, за которое надо расспросить их и ответить на их вопросы.
А определить, какие вопросы задать собеседникам, может быть очень сложно очень сложно. Ведь человек хочет построить связь с кем-то, но насколько глубоко сможет зайти, имея так мало времени?
Смотри также Тренер по интимным отношениям назвала 8 способов иметь больше секса и сделать его лучше
Лучшие вопросы во время быстрого свидания
Эксперт по интимным отношениям Киана Ривз говорит, что важно подходить к людям на спиддейтинге с открытым сердцем и не иметь завышенных ожиданий ни от себя, ни от кого-то, с кем ты можешь познакомиться. И при этом она советует, какие вопросы стоит использовать, а какие озвучивать не следует.
Вполне нормально поставить несколько базовых вопросов для начала ("чем вы занимаетесь" и тому подобные). Но из-за ограничения во времени стоит быстро перейти к более красноречивым вопросам, которые затрагивают твои собственные пристрастия или то, что ты действительно хочешь знать. Например:
- Что следующее в твоем списке путешествий?
- Как бы тебя описали друзья?
- Что наиболее вдохновляющее ты сделал в последнее время?
- Как бы ты провел свое идеальное воскресное утро?
По словам Шанталь Ландревиль, автора книги "Подними свой сигнал любви: Пособие по привлечению и удержанию любви всей вашей жизни", есть 5 лучших вопросов, которые стоит задать:
- Какие книги ты прочитал, что изменили твою жизнь?
- Какие 5 основных ценностей ты хотел бы передать своим детям?
- Что бы сказали о тебе твои друзья?
- Кто имел на тебя наибольшее влияние в детстве и почему?
- Чему ты научился из прошлых отношений и как ты из них вырос?
Ландревиль говорит, что эти вопросы дают прекрасную информацию о ценностях человека, его рост и общий взгляд на жизнь.Еще одно важное напоминание о быстрых знакомствах: активное слушание и язык тела – это огромный кусок пазла любой первой встречи.
Худшие вопросы во время спиддейтинга
Ривз рекомендует не спрашивать ничего слишком личного, противоречивого или философского. Не стоит и задавать вопросы, на которые может понадобиться время, чтобы сформулировать ответ. А Ландревиль рекомендует не задавать такие вопросы:
- Сколько ты зарабатываешь?
- Почему ты до сих пор не женат?
- Какая твоя бывшая?
- Ты когда-нибудь кому-то изменял?
- Хочешь ли ты жениться и иметь детей?
Также важно держаться подальше от закрытых вопросов, на которые можно ответить только "да" или "нет", а также от всего, что касается финансовых, религиозных и политических взглядов.