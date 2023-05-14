Послідовність проти скутості: як повернути гнучкість після 30 років

Ні для кого не секрет, що діти гнучкіші, ніж дорослі. З віком ми "твердішаємо", тож те, що в молодості здавалося легкою справою, після 30 потрохи починає викликати дискомфорт. Наприклад, сидіння зі схрещеними ногами на підлозі.

Тут тобі й скутість стегон, і напружені підколінні сухожилля, і навіть біль у спині. Але цього можна спробувати уникнути! Варто лише додати вправи на розтяжку у свої тренування. Насправді ти можеш стати гнучким у будь-якому віці, хоча чим пізніше, тим це, звісно, складніше.

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Що важливо – гнучкість залежить від послідовності. Що б ти не обрав – йогу, танці, активні вправи на гнучкість – це слід робити регулярно. Буквально щодня. І тоді ти якісно відчуєш різницю.

Чому ми стаємо негнучкими з віком

Наше тіло поступово зазнає низки фізіологічних змін, які з часом можуть призвести до зниження гнучкості. Ось основні причини втрати гнучкості та діапазону рухів у людей за 30 років.

Зниження еластичності сполучної тканини – колагенові волокна стають жорсткішими.

– колагенові волокна стають жорсткішими. Втрата м'язової маси, що може призвести до ослаблення м'язів.

що може призвести до ослаблення м'язів. Хрящі в наших суглобах з часом зношуються, що може спричинити скутість.

з часом зношуються, що може спричинити скутість. Сидячий спосіб життя, недостатня активність і погана постава.

спосіб життя, недостатня активність і погана постава. Неврологічні зміни – зв'язок між мозком і м'язами може стати менш ефективним у літніх людей.



Гнучкість після 30 слабшає, але цього можна спробувати уникнути / Фото freepik

Як стати більш гнучким після 30 років

Ніколи не пізно почати працювати над відновленням гнучкості. Ось кілька порад, які допоможуть почати.

Практикуй йогу. Це чудовий спосіб покращити гнучкість. Асани (вправи або пози) зазвичай передбачають утримання розтяжок протягом певного часу, що може допомогти подовжити й розтягнути твої м'язи. А з часом це може допомогти покращити діапазон рухів та гнучкість.

Це чудовий спосіб покращити гнучкість. Асани (вправи або пози) зазвичай передбачають утримання розтяжок протягом певного часу, що може допомогти подовжити й розтягнути твої м'язи. А з часом це може допомогти покращити діапазон рухів та гнучкість. Завжди будь гідратованим. Зневоднення може спричинити скутість м'язів і судоми, що може знизити гнучкість. Переконайся, що п'єш достатньо води протягом дня, щоб залишатися гідратованими.

Зневоднення може спричинити скутість м'язів і судоми, що може знизити гнучкість. Переконайся, що п'єш достатньо води протягом дня, щоб залишатися гідратованими. Харчуйся збалансовано. Мовиться про значну кількість фруктів у раціоні, овочів, цільного зерна і нежирного білка, що допоможе зберегти м'язи здоровими та гнучкими. Зокрема, використовуй продукти з високим вмістом антиоксидантів, такі як ягоди та листова зелень. Вони можуть бути корисними для підтримки гнучкості м'язів.

Мовиться про значну кількість фруктів у раціоні, овочів, цільного зерна і нежирного білка, що допоможе зберегти м'язи здоровими та гнучкими. Зокрема, використовуй продукти з високим вмістом антиоксидантів, такі як ягоди та листова зелень. Вони можуть бути корисними для підтримки гнучкості м'язів. Обмежуй споживання оброблених продуктів. Зокрема – з високим вмістом цукру і нездорових жирів, які можуть сприяти запаленням в організмі, що знижують гнучкість. Краще зосередитися на цільних і багатих на поживні речовини продуктах.

Зокрема – з високим вмістом цукру і нездорових жирів, які можуть сприяти запаленням в організмі, що знижують гнучкість. Краще зосередитися на цільних і багатих на поживні речовини продуктах. Відвідуй масаж. Саме масаж може допомогти поліпшити приплив крові до м'язів, що підвищує гнучкість і зменшує скутість.



Послідовні зусилля та прості щоденні вправи – ключ до відновлення гнучкості / Фото fxquadro@freepik

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