Послідовність проти скутості: як повернути гнучкість після 30 років

14 травня 2023, 06:39
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Джерело:

GQ

Ні для кого не секрет, що діти гнучкіші, ніж дорослі. З віком ми "твердішаємо", тож те, що в молодості здавалося легкою справою, після 30 потрохи починає викликати дискомфорт. Наприклад, сидіння зі схрещеними ногами на підлозі.

Тут тобі й скутість стегон, і напружені підколінні сухожилля, і навіть біль у спині. Але цього можна спробувати уникнути! Варто лише додати вправи на розтяжку у свої тренування. Насправді ти можеш стати гнучким у будь-якому віці, хоча чим пізніше, тим це, звісно, складніше.

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Що важливо – гнучкість залежить від послідовності. Що б ти не обрав – йогу, танці, активні вправи на гнучкість – це слід робити регулярно. Буквально щодня. І тоді ти якісно відчуєш різницю.

Чому ми стаємо негнучкими з віком

Наше тіло поступово зазнає низки фізіологічних змін, які з часом можуть призвести до зниження гнучкості. Ось основні причини втрати гнучкості та діапазону рухів у людей за 30 років.

  • Зниження еластичності сполучної тканини – колагенові волокна стають жорсткішими.
  • Втрата м'язової маси, що може призвести до ослаблення м'язів.
  • Хрящі в наших суглобах з часом зношуються, що може спричинити скутість.
  • Сидячий спосіб життя, недостатня активність і погана постава.
  • Неврологічні зміни – зв'язок між мозком і м'язами може стати менш ефективним у літніх людей.


Гнучкість після 30 слабшає, але цього можна спробувати уникнути / Фото freepik

Як стати більш гнучким після 30 років

Ніколи не пізно почати працювати над відновленням гнучкості. Ось кілька порад, які допоможуть почати.

  • Практикуй йогу. Це чудовий спосіб покращити гнучкість. Асани (вправи або пози) зазвичай передбачають утримання розтяжок протягом певного часу, що може допомогти подовжити й розтягнути твої м'язи. А з часом це може допомогти покращити діапазон рухів та гнучкість.
  • Завжди будь гідратованим. Зневоднення може спричинити скутість м'язів і судоми, що може знизити гнучкість. Переконайся, що п'єш достатньо води протягом дня, щоб залишатися гідратованими.
  • Харчуйся збалансовано. Мовиться про значну кількість фруктів у раціоні, овочів, цільного зерна і нежирного білка, що допоможе зберегти м'язи здоровими та гнучкими. Зокрема, використовуй продукти з високим вмістом антиоксидантів, такі як ягоди та листова зелень. Вони можуть бути корисними для підтримки гнучкості м'язів.
  • Обмежуй споживання оброблених продуктів. Зокрема – з високим вмістом цукру і нездорових жирів, які можуть сприяти запаленням в організмі, що знижують гнучкість. Краще зосередитися на цільних і багатих на поживні речовини продуктах.
  • Відвідуй масаж. Саме масаж може допомогти поліпшити приплив крові до м'язів, що підвищує гнучкість і зменшує скутість.


Послідовні зусилля та прості щоденні вправи – ключ до відновлення гнучкості / Фото fxquadro@freepik

Автор: Олесь Друкач