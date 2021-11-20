Приділи усього 10 хвилин: тренер показав крутий комплекс вправ для преса
Джерело:інстаграм Брука Ешбі
Робота над власним тілом – процес тривалий і безперервний. Тож ми з величезним задоволенням ділимося з тобою крутими вправами й ідеями. З їхньою допомогою ставати кращою версією себе вчорашнього значно цікавіше та легше.
Цього разу до твоєї уваги крутий комплекс вправ для преса. Ним поділився фітнес-тренер Брук Ешбі. Виконуй його та дуже скоро ти побачиш результати, які не дозволять тобі зупинитися.
Варте уваги Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні
Особливість цього тренування полягає в тому, що для його виконання тобі потрібен лише фітнес-м'яч, а також хороший настрій.
Це мої улюблені вправи з м'ячем для фітнесу. Вони веселі, цікаві, але, перш за все, вони працюють,
– підкреслює Ешбі.
Виконання вправ на м'ячі пропрацює твою силу, яка запобігатиме обертанню корпусу, а також викличе ізометричне навантаження на корпус (тип повторення, за якого ти робиш паузу і таким чином напружуєш м'язи).
Круте тренування для преса з фітнес-м'ячем
- Помішування ложкою: 10 повторень на кожну сторону
- Витягування вперед: 6 – 8 повторень
- Планка: до втоми
Брук Ешбі рекомендує відпочивати по 2 хвилини між підходами. Загалом же варто зробити 3 – 4 підходи, щоб досягнути бажаних результатів.
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
Поради від тренера:
- утримуй підборіддя напруженим
- тримай у напрузі м'язи сідниць
- прийми широку стійку, що зробить тебе стійкішим; якщо це надто легко – постав ноги ближче одну до одної
- почни з невеликих кругів – чим більші круги, тим складніше їх виконувати
- якщо виконувати ці вправи складно – роби це на колінах
Це цікаво Як накачати сталевий прес, не встаючи з підлоги: круті вправи від тренера
Візьми на озброєння цей комплекс вправ. Він однозначно допоможе тобі досягнути бажаних результатів, а також дозволить ставати кращою версією себе вчорашнього!
Текст публікації Брука Ешбі
3 ВПРАВИ ДЛЯ ПРЕСА [10 хвилин]. Все, що вам потрібно, це м'яч для вправ / швейцарський м'яч, і у вас все добре!
Це мають бути мої улюблені вправи з м'ячем для вправ. Вони веселі, цікаві, але насамперед вони працюють.
Це пропрацює вашу силу, що перешкоджає обертанню корпусу, а також викличе ізометричне навантаження на корпус (тип повторення, при якому ви робите паузу і таким чином напружуєте м'язи).
Тренування нижче
A1) Перемішайте каструлю по 10 разів із кожного боку.
A2) Сувій преса x 6-8
А3) Планки до упаду
Відпочиньте 2 хвилини і йдіть знову
Повторіть це 3 – 4 рази і цього достатньо.
ПРИМІТКИ
– тримати підборіддя стиснутим
– тримай дупу підтягнутою
– спочатку прийміть широку стійку, що зробить вас стійкішим, і, якщо вам це здасться легким, ви можете поставити ноги ближче одну до одної, щоб ускладнити завдання
– почніть з невеликих кіл, чим більше кола, тим складніше. Працюйте над цим
– якщо це складно, ви також можете зробити все це на колінах
Спробуйте, це буде чудово для вашого преса!