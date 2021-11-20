Приділи усього 10 хвилин: тренер показав крутий комплекс вправ для преса

Робота над власним тілом – процес тривалий і безперервний. Тож ми з величезним задоволенням ділимося з тобою крутими вправами й ідеями. З їхньою допомогою ставати кращою версією себе вчорашнього значно цікавіше та легше.

Цього разу до твоєї уваги крутий комплекс вправ для преса. Ним поділився фітнес-тренер Брук Ешбі. Виконуй його та дуже скоро ти побачиш результати, які не дозволять тобі зупинитися.

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Особливість цього тренування полягає в тому, що для його виконання тобі потрібен лише фітнес-м'яч, а також хороший настрій.

Це мої улюблені вправи з м'ячем для фітнесу. Вони веселі, цікаві, але, перш за все, вони працюють,

– підкреслює Ешбі.

Виконання вправ на м'ячі пропрацює твою силу, яка запобігатиме обертанню корпусу, а також викличе ізометричне навантаження на корпус (тип повторення, за якого ти робиш паузу і таким чином напружуєш м'язи).

Круте тренування для преса з фітнес-м'ячем

Помішування ложкою: 10 повторень на кожну сторону

10 повторень на кожну сторону Витягування вперед: 6 – 8 повторень

6 – 8 повторень Планка: до втоми

Брук Ешбі рекомендує відпочивати по 2 хвилини між підходами. Загалом же варто зробити 3 – 4 підходи, щоб досягнути бажаних результатів.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Поради від тренера:

утримуй підборіддя напруженим

тримай у напрузі м'язи сідниць

прийми широку стійку, що зробить тебе стійкішим; якщо це надто легко – постав ноги ближче одну до одної

почни з невеликих кругів – чим більші круги, тим складніше їх виконувати

якщо виконувати ці вправи складно – роби це на колінах

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Візьми на озброєння цей комплекс вправ. Він однозначно допоможе тобі досягнути бажаних результатів, а також дозволить ставати кращою версією себе вчорашнього!

Текст публікації Брука Ешбі

3 ВПРАВИ ДЛЯ ПРЕСА [10 хвилин]. Все, що вам потрібно, це м'яч для вправ / швейцарський м'яч, і у вас все добре!

Це мають бути мої улюблені вправи з м'ячем для вправ. Вони веселі, цікаві, але насамперед вони працюють.

Це пропрацює вашу силу, що перешкоджає обертанню корпусу, а також викличе ізометричне навантаження на корпус (тип повторення, при якому ви робите паузу і таким чином напружуєте м'язи).

Тренування нижче

A1) Перемішайте каструлю по 10 разів із кожного боку.

A2) Сувій преса x 6-8

А3) Планки до упаду

Відпочиньте 2 хвилини і йдіть знову

Повторіть це 3 – 4 рази і цього достатньо.

ПРИМІТКИ

– тримати підборіддя стиснутим

– тримай дупу підтягнутою

– спочатку прийміть широку стійку, що зробить вас стійкішим, і, якщо вам це здасться легким, ви можете поставити ноги ближче одну до одної, щоб ускладнити завдання

– почніть з невеликих кіл, чим більше кола, тим складніше. Працюйте над цим

– якщо це складно, ви також можете зробити все це на колінах

Спробуйте, це буде чудово для вашого преса!