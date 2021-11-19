Комплексом вправ поділився фітнес-тренер Брук Ешбі. Для їх виконання тобі не потрібен жоден інвентар. Ба більше, ти узагалі не вставатимеш з підлоги. Ну, майже не вставатимеш!
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Як накачати сталевий прес – вибуховий комплекс
5 вправ для преса, які можна виконувати без обладнання. Збережіть їх та спробуйте зміцнити свої основні сили,
– зауважив Брук Ешбі.
1. V-подібний підйом: 10 – 12 повторень
- Твої руки та ноги зустрічаються разом на рівні пупка. Видихай дорогою вверх і вдихай дорогою вниз.
2. Зворотний кранч: 10 – 12 повторень
- Підійми коліна якомога ближче до грудей і подумай про те, щоб "зігнути" хребет.
3. Прогулянка у планці: 4 – 8 повторень
- Стань у положення планки та рухайся ліктями вперед, поки не досягнеш свого максимуму. Після цього повернися у вихідне положення. Не розхитуй стегна, тримай їх рівно.
4. Бокова планка: 30 – 60 секунд з кожної сторони
- Підійми стегна якомога вище й утримуй їх. Намагайся з усіх сил утримувати свій корпус.
5. Deadbug: 10 повторень з кожної сторони
- Протилежності працюють разом. Права рука та ліва нога поєднуються та разом опускаються. Після цього берися за ліву руку та праву ногу.
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
Цей комплекс вправ може бути як суперсетом, так і доповненням до твого звичного тренування преса. Головна задача – виконувати кожне повторення максимально якісно та не лінуватися ставати кращою версією себе вчорашнього.
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Текст публікації Брука Ешбі:
5 вправ для преса, які можна виконувати без обладнання. Збережіть їх та спробуйте зміцнити свої основні сили!
1. V-up. Ваші руки та ноги зустрічаються разом на рівні пупка. Видихайте вгорі та вдихайте внизу. Спробуйте 10 – 12 повторень.
2. Зворотний кранч. Підніміть коліна якомога ближче до грудей і подумайте про те, щоб "скрутити" хребет. Спробуйте 10 – 12 повторень.
3. Прогулянка в планці. Станьте у планку та йдіть ліктями вперед, поки не досягнете своєї межі, а потім поверніться. Не розгойдуйте стегна, тримайте їх рівно. Спробуйте 4 – 8 повторень.
4. Бічна планка. Підніміть стегна якомога вище до стелі та утримуйте їх по 30 – 60 секунд з кожного боку.
5. Deadbug. Протилежності працюють разом. Права рука та ліва нога з'єднуються і разом опускаються. Зробіть по 10 повторень із кожного боку.
Спробуйте!