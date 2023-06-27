Ти ніколи не бачив Марс таким: червона планета в ультрафіолетовому світлі – дивовижні фото NASA

Нові ультрафіолетові фотографії Марса в різних точках його орбіти навколо Сонця відкривають приголомшливі види на зміну пір року на планеті. А зробити їх вдалося у рамках місії NASA MAVEN.

За допомогою MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) астрономи сфотографували Марс в липні 2022 – під час літнього сезону в південній півкулі, коли планета була найближче до Сонця. Потім зробили це ще раз – в січні 2023, коли північна півкуля Марса пройшла найвіддаленішу від Сонця точку на орбіті.

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Марс в ультрафіолеті

Інструмент Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) вимірює довжини хвиль від 110 до 340 нанометрів за межами видимого спектра.

Фіолетові області на фотографіях показують озон в атмосфері Марса.

А білі й сині – хмари або серпанок в небі планети.

Тож на нових знімках поверхня планети засмагла або зелена.

Фотографії, якими у NASA поділилися 22 червня, зафіксували швидку зміну пір року на Марсі. Як і Земля, Марс обертається навколо нахиленої осі, через що планета переживає 4 пори року. Однак тривають вони приблизно вдвічі довше, ніж на Землі.

На першому зображенні (липня 2022) – один з найглибших кратерів Марса, Басейн Аргіра. Кратер здається заповненим атмосферним серпанком, тоді як глибокі каньйони Valles Marineris заповнені хмарами.



Марс в ультрафіолеті, липень 2022 / Зображення NASA, LASP, CU Boulder

Друге зображення (січень 2023) фіксує північну півкулю планети після того, як вона пройшла найвіддаленішу точку орбіти, що спричинило велику кількість білих хмар у регіоні.

У верхній частині планети також можна побачити скупчення озону (пурпурного кольору), що утворився під час холодних полярних ночей північної зими.



Марс в ультрафіолеті, січень 2023 / Зображення NASA, LASP, CU Boulder

Вивчення всього цього дозволить краще зрозуміти, як червона планета еволюціонувала, історію її атмосфери й клімату, рідкої води й придатності планети для життя.

До слова, цієї осені місія MAVEN відзначатиме свій 10 ювілей – на орбіту Марса вона вийшла у вересні 2014.