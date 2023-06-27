При помощи MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) астрономы сфотографировали Марс в июле 2022 – во время летнего сезона в южном полушарии, когда планета была ближе всего к Солнцу. Потом сделали это еще раз – в январе 2023 года, когда северное полушарие Марса прошло самую отдаленную от Солнца точку на орбите.

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Марс в ультрафиолете

Инструмент Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) измеряет длины волн от 110 до 340 нанометров за пределами видимого спектра.

Фиолетовые области на фотографиях показывают озон в атмосфере Марса.

А белые и синие – облака или дымку в небе планеты.

Так что на новых снимках поверхность планеты загорелая или зеленая.

Фотографии, которыми в NASA поделились 22 июня, зафиксировали скорую смену времен года на Марсе. Как и Земля, Марс вращается вокруг наклонной оси, из-за чего планета переживает 4 времени года. Однако продолжаются они примерно вдвое дольше, чем на Земле.

На первом изображении (июль 2022) – один из самых глубоких кратеров Марса, Бассейн Аргира. Кратер кажется заполненным атмосферной дымкой, тогда как глубокие каньоны Valles Marineris заполнены облаками.



Марс в ультрафиолете, июль 2022 года / Изображение NASA, LASP, CU Boulder

Второе изображение (январь 2023) фиксирует северное полушарие планеты после того, как она прошла самую отдаленную точку орбиты, что привело к формированию большого количества белых облаков в регионе.

В верхней части планеты можно увидеть скопление озона (пурпурного цвета), образовавшегося во время холодных полярных ночей северной зимы.



Марс в ультрафиолете, январь 2023 / Изображение NASA, LASP, CU Boulder

Почему эти фото особенные? Изучение всего этого позволит лучше понять, как эволюционировала красная планета, историю ее атмосферы и климата, жидкой воды и пригодности планеты для жизни.

К слову, нынешней осенью миссия MAVEN будет отмечать свой 10 юбилей – на орбиту Марса она вышла в сентябре 2014 года.