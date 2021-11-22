Прикрила голі груди книжкою: модель Кара Дель Торо позбавила підписників сну

22 листопада 2021 , 04:43
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Джерело:

інстаграм Кари Дель Торо

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Кара Дель Торо. Сексуальна модель регулярно викладає в мережі доволі пікантні та провокативні фотографії. Не став винятком і цей раз. Тож гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси від красуні!

Для нової зйомки Кара Дель Торо приміряла джинси. Верх вона вирішила залишити без одягу, прикривши голі груди книжкою. Особливої уваги заслуговує антураж: красуня позує на шкіряному коричневому дивані, а за вікном квартири можна побачити багатоповерхівки. Але кого це все цікавить, якщо максимум уваги до себе привертає саме бюст красуні.

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Підписникам Кари Дель Торо шалено сподобалися кадри, якими вона поділилася. Про це свідчать тисячі лайків під публікацією, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них, а потім уже насолоджуйся світлинами нашої героїні:

  • "Красива та сексуальна";
  • "Ти змушуєш моє серце битися значно частіше";
  • "Абсолютно приголомшлива";
  • "Я хочу прочитати цю книгу";
  • "Найкращі фотографії у світі";
  • "Надзвичайно чарівна жінка";
  • "Можна сісти поруч з тобою на диван?";
  • "Цей вечір обіцяє бути гарячим".


Кара Дель Торо знялася топлес на шкіряному дивані / Фото з інстаграму Дель Торо


Кара Дель Торо знялася топлес на шкіряному дивані / Фото з інстаграму Дель Торо


Кара Дель Торо знялася топлес на шкіряному дивані / Фото з інстаграму Дель Торо

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Кара Дель Торо викликає непідробний захват. Воно й не дивно, адже її природна краса та спокусливі форми буквально заворожують. Тебе ж ми закликаємо підписатися на модель. Це дозволить одним з перших милуватися гарячими фото, які вона викладає у мережу.

Автор: Назарій Лазур