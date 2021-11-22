Прикрыла голую грудь книгой: модель Кара Дель Торо лишила подписчиков сна
Источник:инстаграм Кары Дель Торо
На этот раз под нашим прицелом невероятна Кара Дель Торо. Сексуальная модель регулярно выкладывает в сети довольно пикантные и провокационные фотографии. Не стал исключением и этот раз. Так что айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией искушения от красавицы!
Для новой съемки Кара Дель Торо примеряла джинсы. Верх она решила оставить без одежды, прикрыв голую грудь книгой. Особого внимания заслуживает антураж: красавица позирует на кожаном коричневом диване, а за окном квартиры можно увидеть многоэтажки. Но кого это все интересует, если максимум внимания к себе привлекает именно бюст красавицы.
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Подписчикам Кары Дель Торо безумно понравились кадры, которыми она поделилась. Об этом свидетельствуют тысячи лайков под публикацией, а также множество комментариев. Традиционно, лови лучшие из них, а потом уже наслаждайся фотографиями нашей героини:
- "Красивая и сексуальная";
- "Ты заставляешь мое сердце биться гораздо чаще";
- "Абсолютно потрясающая";
- "Я хочу прочесть эту книгу";
- "Лучшие фотографии в мире";
- "Чрезвычайно очаровательная женщина";
- "Можно сесть рядом с тобой на диван?";
- "Этот вечер обещает быть горячим".
Кара Дель Торо снялась топлесс на кожаном диване / Фото с инстаграма Дель Торо
Кара Дель Торо снялась топлесс на кожаном диване / Фото с инстаграма Дель Торо
Кара Дель Торо снялась топлесс на кожаном диване / Фото с инстаграма Дель Торо
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Кара Дель Торо вызывает неподдельный восторг. Оно и не удивительно, ведь ее природная красота и соблазнительные формы буквально завораживают. Тебя мы призываем подписаться на модель. Это позволит одним из первых любоваться горячими фотографиями, которые она выкладывает в сеть.