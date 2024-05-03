Приватний детектив назвав 20 ознак можливої зради: нарахував відразу 4 – бий у дзвони

3 травня 2024, 22:56
Читать новость на русском

Джерело:

The Independent

Дізнатися про зраду партнера завжди непросто. Але більшість людей воліють знати правду, ніж залишатися в невіданні щодо зради своєї другої половинки.

Щоб зловити невірного партнера на місці злочину або підтвердити підозри, люди звертаються до експертів – приватних детективів, які роблять справою свого життя викриття прихованих стосунків і незаконних зв'язків. Як ті, хто полює на зрадників, приватні детективи знають всі ознаки, які вказують на те, що хтось щось приховує – або когось.

Варте уваги Усього одна звичка перед сном здатна зруйнувати стосунки, і секс тут ні до чого

Що викриває зрадників

Журналісти поговорили з Томом Мартіном, провідним приватним детективом і колишнім федеральним агентом, про очевидні ознаки того, що хтось зраджує, а також про менш відомі червоні прапорці і про те, коли варто панікувати. Мартін розповів, що зрадники завжди діють за одними і тими ж схемами.

Побачивши ідентичні ознаки протягом останніх 40 років, Мартін, президент Martin Investigative Services у Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, написав книгу "Погляд на життя приватними очима", де перелічив 20 найбільш промовистих ознак, які можуть свідчити про невірність.

І хоча вони здаються досить очевидними, він каже, що виявлення однієї або двох з них не є причиною для хвилювання. Однак, якщо ти помітив чотири або більше, це практично визнання провини твого партнера, за словами Мартіна, який сказав: "Якщо у вас є три або чотири ознаки, у вас є проблема".

Найбільш поширеними і очевидними ознаками, за його словами, є такі, як довший робочий день, відрядження, менша кількість сексуальних контактів або захисна поведінка.

Новий потяг до спортзалу або новий одяг також може бути ознакою того, що твій партнер працює над собою – можливо, задля когось іншого.


Її раптова зацікавленість спортзалом може бути дзвіночком / Фото standret

Однак, за словами Мартіна, однією з найважливіших ознак, яку не варто ігнорувати, є інтуїція, оскільки люди, як правило, завжди можуть сказати, коли їхня друга половинка не є на 100% правдивою. Ось перелік ознак, на які варто звернути увагу!

  • Різка зміна звичок
  • Ранній вихід з дому та пізнє повернення
  • Постійні відрядження
  • Відсутність на святах чи сімейних заходах
  • Надмірна понаднормова робота
  • Незрозумілі витрати
  • Секретні акаунти (інстаграм, електронна пошта)
  • Приховані рахунки за кредитними картками
  • Додатковий догляд за собою
  • Чужий запах (наприклад, чоловічого одеколону)
  • Купівля подарунків, яких ти не бачив
  • Незрозумілі речі – презервативи в машині – це явна ознака
  • Запис до спортзалу
  • Пропущені дзвінки з невідомого номера
  • Зашифровані або секретні текстові повідомлення
  • Менше сексу
  • Ухиляння або захист
  • Очевидна брехня
  • Уїдливість або запальність
  • Ненавидите несподівані візити (твій несподіваний приїзд може бути невдалим для зрадника)

Навіть якщо партнер не проявляє жодної з типових ознак, твої почуття можуть щось підказати.

Зараз, в епоху технологій, Мартін розповів нам, що більшість людей здатні самі підтвердити свої побоювання – і більше не покладаються на приватних детективів, які займаються розслідуванням.

Правила гри кардинально змінилися. І технології на 100 відсотків є причиною цього,
– сказав Мартін.

За словами Мартіна, ознаки залишилися ті ж самі, але зловити когось тепер так само просто, як підняти слухавку або увійти в обліковий запис iCloud.


Вона може затримуватися на роботі через інтрижку / Фото SenivPetro

Побачивши, як близька людина вислизає, щоб подзвонити пізно ввечері або приховати текстове повідомлення, люди тепер "ловлять їх самі", пояснив він.

Однак Мартін застерігає не панікувати в таких ситуаціях і не робити поспішних висновків, оскільки це може "поставити під загрозу цінні стосунки через те, що може бути необґрунтованою тривогою".

Читай також Секс-експерти назвали п'ять найпопулярніших фетишів: деякі з них відверто дивують

Не варто відразу ж влаштовувати скандал і завершувати стосунки. Натомість слід спокійно поговорити, пояснити, що тебе бентежить. Можливо, друга половинка готує тобі сюрприз абощо, а ти вже вигадав собі бозна-що.

Автор: Едуард Хомченко