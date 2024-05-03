Приватний детектив назвав 20 ознак можливої зради: нарахував відразу 4 – бий у дзвони

Дізнатися про зраду партнера завжди непросто. Але більшість людей воліють знати правду, ніж залишатися в невіданні щодо зради своєї другої половинки.

Щоб зловити невірного партнера на місці злочину або підтвердити підозри, люди звертаються до експертів – приватних детективів, які роблять справою свого життя викриття прихованих стосунків і незаконних зв'язків. Як ті, хто полює на зрадників, приватні детективи знають всі ознаки, які вказують на те, що хтось щось приховує – або когось.

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Що викриває зрадників

Журналісти поговорили з Томом Мартіном, провідним приватним детективом і колишнім федеральним агентом, про очевидні ознаки того, що хтось зраджує, а також про менш відомі червоні прапорці і про те, коли варто панікувати. Мартін розповів, що зрадники завжди діють за одними і тими ж схемами.

Побачивши ідентичні ознаки протягом останніх 40 років, Мартін, президент Martin Investigative Services у Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, написав книгу "Погляд на життя приватними очима", де перелічив 20 найбільш промовистих ознак, які можуть свідчити про невірність.

І хоча вони здаються досить очевидними, він каже, що виявлення однієї або двох з них не є причиною для хвилювання. Однак, якщо ти помітив чотири або більше, це практично визнання провини твого партнера, за словами Мартіна, який сказав: "Якщо у вас є три або чотири ознаки, у вас є проблема".

Найбільш поширеними і очевидними ознаками, за його словами, є такі, як довший робочий день, відрядження, менша кількість сексуальних контактів або захисна поведінка.

Новий потяг до спортзалу або новий одяг також може бути ознакою того, що твій партнер працює над собою – можливо, задля когось іншого.



Її раптова зацікавленість спортзалом може бути дзвіночком / Фото standret

Однак, за словами Мартіна, однією з найважливіших ознак, яку не варто ігнорувати, є інтуїція, оскільки люди, як правило, завжди можуть сказати, коли їхня друга половинка не є на 100% правдивою. Ось перелік ознак, на які варто звернути увагу!

Різка зміна звичок

Ранній вихід з дому та пізнє повернення

Постійні відрядження

Відсутність на святах чи сімейних заходах

Надмірна понаднормова робота

Незрозумілі витрати

Секретні акаунти (інстаграм, електронна пошта)

Приховані рахунки за кредитними картками

Додатковий догляд за собою

Чужий запах (наприклад, чоловічого одеколону)

Купівля подарунків, яких ти не бачив

Незрозумілі речі – презервативи в машині – це явна ознака

Запис до спортзалу

Пропущені дзвінки з невідомого номера

Зашифровані або секретні текстові повідомлення

Менше сексу

Ухиляння або захист

Очевидна брехня

Уїдливість або запальність

Ненавидите несподівані візити (твій несподіваний приїзд може бути невдалим для зрадника)

Навіть якщо партнер не проявляє жодної з типових ознак, твої почуття можуть щось підказати.

Зараз, в епоху технологій, Мартін розповів нам, що більшість людей здатні самі підтвердити свої побоювання – і більше не покладаються на приватних детективів, які займаються розслідуванням.

Правила гри кардинально змінилися. І технології на 100 відсотків є причиною цього,

– сказав Мартін.

За словами Мартіна, ознаки залишилися ті ж самі, але зловити когось тепер так само просто, як підняти слухавку або увійти в обліковий запис iCloud.



Вона може затримуватися на роботі через інтрижку / Фото SenivPetro

Побачивши, як близька людина вислизає, щоб подзвонити пізно ввечері або приховати текстове повідомлення, люди тепер "ловлять їх самі", пояснив він.

Однак Мартін застерігає не панікувати в таких ситуаціях і не робити поспішних висновків, оскільки це може "поставити під загрозу цінні стосунки через те, що може бути необґрунтованою тривогою".

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Не варто відразу ж влаштовувати скандал і завершувати стосунки. Натомість слід спокійно поговорити, пояснити, що тебе бентежить. Можливо, друга половинка готує тобі сюрприз абощо, а ти вже вигадав собі бозна-що.