Приватний детектив назвав 20 ознак можливої зради: нарахував відразу 4 – бий у дзвони
Джерело:The Independent
Дізнатися про зраду партнера завжди непросто. Але більшість людей воліють знати правду, ніж залишатися в невіданні щодо зради своєї другої половинки.
Щоб зловити невірного партнера на місці злочину або підтвердити підозри, люди звертаються до експертів – приватних детективів, які роблять справою свого життя викриття прихованих стосунків і незаконних зв'язків. Як ті, хто полює на зрадників, приватні детективи знають всі ознаки, які вказують на те, що хтось щось приховує – або когось.
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Що викриває зрадників
Журналісти поговорили з Томом Мартіном, провідним приватним детективом і колишнім федеральним агентом, про очевидні ознаки того, що хтось зраджує, а також про менш відомі червоні прапорці і про те, коли варто панікувати. Мартін розповів, що зрадники завжди діють за одними і тими ж схемами.
Побачивши ідентичні ознаки протягом останніх 40 років, Мартін, президент Martin Investigative Services у Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, написав книгу "Погляд на життя приватними очима", де перелічив 20 найбільш промовистих ознак, які можуть свідчити про невірність.
І хоча вони здаються досить очевидними, він каже, що виявлення однієї або двох з них не є причиною для хвилювання. Однак, якщо ти помітив чотири або більше, це практично визнання провини твого партнера, за словами Мартіна, який сказав: "Якщо у вас є три або чотири ознаки, у вас є проблема".
Найбільш поширеними і очевидними ознаками, за його словами, є такі, як довший робочий день, відрядження, менша кількість сексуальних контактів або захисна поведінка.
Новий потяг до спортзалу або новий одяг також може бути ознакою того, що твій партнер працює над собою – можливо, задля когось іншого.
Її раптова зацікавленість спортзалом може бути дзвіночком / Фото standret
Однак, за словами Мартіна, однією з найважливіших ознак, яку не варто ігнорувати, є інтуїція, оскільки люди, як правило, завжди можуть сказати, коли їхня друга половинка не є на 100% правдивою. Ось перелік ознак, на які варто звернути увагу!
- Різка зміна звичок
- Ранній вихід з дому та пізнє повернення
- Постійні відрядження
- Відсутність на святах чи сімейних заходах
- Надмірна понаднормова робота
- Незрозумілі витрати
- Секретні акаунти (інстаграм, електронна пошта)
- Приховані рахунки за кредитними картками
- Додатковий догляд за собою
- Чужий запах (наприклад, чоловічого одеколону)
- Купівля подарунків, яких ти не бачив
- Незрозумілі речі – презервативи в машині – це явна ознака
- Запис до спортзалу
- Пропущені дзвінки з невідомого номера
- Зашифровані або секретні текстові повідомлення
- Менше сексу
- Ухиляння або захист
- Очевидна брехня
- Уїдливість або запальність
- Ненавидите несподівані візити (твій несподіваний приїзд може бути невдалим для зрадника)
Навіть якщо партнер не проявляє жодної з типових ознак, твої почуття можуть щось підказати.
Зараз, в епоху технологій, Мартін розповів нам, що більшість людей здатні самі підтвердити свої побоювання – і більше не покладаються на приватних детективів, які займаються розслідуванням.
Правила гри кардинально змінилися. І технології на 100 відсотків є причиною цього,
– сказав Мартін.
За словами Мартіна, ознаки залишилися ті ж самі, але зловити когось тепер так само просто, як підняти слухавку або увійти в обліковий запис iCloud.
Вона може затримуватися на роботі через інтрижку / Фото SenivPetro
Побачивши, як близька людина вислизає, щоб подзвонити пізно ввечері або приховати текстове повідомлення, люди тепер "ловлять їх самі", пояснив він.
Однак Мартін застерігає не панікувати в таких ситуаціях і не робити поспішних висновків, оскільки це може "поставити під загрозу цінні стосунки через те, що може бути необґрунтованою тривогою".
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Не варто відразу ж влаштовувати скандал і завершувати стосунки. Натомість слід спокійно поговорити, пояснити, що тебе бентежить. Можливо, друга половинка готує тобі сюрприз абощо, а ти вже вигадав собі бозна-що.