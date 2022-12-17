Ми описали для тебе сексуальні особливості вже майже всіх знаків Зодіаку, 11 із 12. Тепер завершуємо на Men 24 цю непросту справу, тож сьогодні читай про нюанси близькості з Рибами – нестабільними, але креативними.

Також цікаво Їх шукали найчастіше: 10 найпопулярніших коктейлів у 2022 році

Риби: експансія і креативність

Риби прагнуть зробити свого партнера щасливим у будь-які способи. Вони захоплені фантазією та геть позбавлені стримання.

Якщо ти шукаєш когось, хто любить рольові ігри, хто не полізе за словом у кишеню, навіть брудним, і буде робити все, що захоче його партнер, при цьому отримуючи від цього задоволення – тобі якраз до Риби.

Крім того, Рибам подобається все, що захоплює їхнього партнера, тому вони готові спробувати що завгодно. Після сексу вони, швидше за все, будуть обійматися та залишатися з тобою, ніжно цілуючи.

Фантазія та уява, алюзії та ілюзії, експансія і креативність – це все про Риб, які завжди готові малювати різні сценарії в ліжку. Адже їм подобається бути щоразу іншими.

Це знак води, так, тож, як хвилі океану, настрій Риб може підноситися та спадати миттєво. Іноді вони будують дуже велику стіну навколо себе, а іноді можуть бути найдобрішими людьми у світі.

Тож партнер Риби насправді ніколи не знає, що у підсумку отримає.



Риби завжди готові в ліжку писати різноманітні сценарії / Фото unsplash

Що астрологи радять Рибам? Нічого. Партнери Риб просто мусять прийняти їх такими, які вони є. Адже Риби за будь-яких обставин люблять робити все заради своєї любові. Просто хочуть уваги тільки на своїх умовах.

Що збуджує Риб? Рольові ігри, оскільки Риби люблять насолоджуватися своєю чуттєвою уявою зі своїм відкритим партнером.

Що відштовхує Риб? Коли хтось пробуджує їхню мрію, а потім раптом повертає до реальності. Реальність — це відключення сексуальності для Риб.

Щодо поз: усе, що стосується води. Секс у душі, секс у пінній ванні, секс в океані.