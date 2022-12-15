Ми описали сексуальні особливості вже майже всього Зодіаку, залишилося тільки два знаки. Тож тепер читай на Men 24 про нюанси близькості з Водоліями – вигадливими спостерігачами.

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Водолії: вуаєризм і таємничість

Астрологи кажуть, що Водолій – вуаєрист Зодіаку. Тобто вони куди більш залюбки спостерігають за тим, як їхні партнери знаходять задоволення, аніж переймаються власним. За своєю природою Водолії емоційно відсторонені.

А як представники знаку повітря, який керує розумом та інтелектом, вони є від народження людьми з поглибленою цікавістю – але з певної дистанції.

Зазвичай їм подобається дивитися порнофільми – самостійно або з партнерами. І це їх заводить. Але вони при цьому можуть не хотіти займатися показаними там сексуальними актами в реальному житті.

Водоліям також може бути приємно спостерігати, як інші люди займаються сексом, і при цьому мастурбувати або – дозволити мастурбувати собі комусь іншому.

Так само Водоліям подобається фантазувати про задоволення своїх найбагатших і найпотаємніших бажань. На жаль, через відстороненість їм важко висловити вголос те, чого вони насправді хочуть у спальні.

Простими словами: зазвичай вони не відверті щодо того, чого хочуть.



Водолії не завжди відверті щодо того, чого хочуть / Фото unsplash

Що астрологи радять Водоліям? Розповідати партнерам, що їх збуджує, а що ні. Інакше Водолії не будуть робити в ліжку те, що вони справді хочуть, і залишаться незадоволеними.

Що збуджує Водоліїв? Простий спосіб збудити їх – з власної ініціативи попросити дивитися, як ти роздягаєшся чи мастурбуєш. Ще важливо: Водолії триматимуть дистанцію після оргазму та насолоджуватимуться тим, що щойно сталося, тож не варто їх у ці моменти турбувати.

Що відштовхує Водоліїв? Їм страшно і неприємно бути з кимось, хто з ними не відкритий. Так, вони самі можуть мати проблеми з обміном інформацією, але їм конче потрібно бути з кимось, хто може поділитися своїми почуттями та бажаннями. Тільки так Водолії почуватимуться у безпеці.

Щодо поз: Водолії люблять, щоб за ними спостерігали, так само як і спостерігати за іншими. Тож секс у місцях, де хтось може підглядати (нехай навіть теоретично) наживо чи через відеокамеру – якраз те, що треба.