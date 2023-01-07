Це не лише про можливість краще пізнати себе. Це ще й нагода зробити своє сексуальне життя яскравішим і цікавішим. Відразу ж зауважимо, що не всі сексуальні фантазії потрібно втілювати у життя. Фантазії – це не обов'язково про дію.

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1. Секс утрьох / груповий секс

Доктор Джастін Леммілер, експерт Інституту Кінсі з людської сексуальності й автор книги "Секс і психологія" якось опитав 4000 американців. Його цікавили їхні сексуальні бажання. Як з'ясувалося, майже всі чоловіки та жінки бодай раз мріяли про секс утрьох, якщо не в групі.



І чоловіки, і жінки фантазують про секс утрьох або в групі / Фото fxquadro

Джесс О'Райлі, ведуча подкасту "Секс із доктором Джесс", пояснила, чому секс утрьох здається таким привабливим:

прагнення бути бажаними для кількох партнерів і насолоджуватися цим;

прагнення бути фізично наповненими (відразу чотири руки пестять, дві пари губ цілують і так далі);

бажання повторювати те, що побачили у порно.

2. БДСМ

Те ж дослідження показало, що чоловіки частіше фантазують про те, як зв'язують партнерку. Натомість жінки мріють про те, щоб бути зв'язаними. Мабуть, передивилися свого часу "50 відтінків сірого". Жарт.

Це варіант сексуальної фантазії, яка має низку варіантів. Це може бути дещо брутальний та агресивний секс. А може бути щось екстремальне, з нахилами до садизму та принижень. Тут уже кожен вибирає той градус, який задовольнятиме обидві сторони.

3. Секс у публічному місці

Ти коли-небудь думав про секс на лавці в парку чи на пляжі? Повір, ти тут не самотній. 66% чоловіків і 57% жінок мріють про секс у публічному місці. 82% респондентів також заявили, що прагнули б спробувати віддатися пристрасті, до прикладу, в авто або офісі.



Про секс у машині також часто фантазують / Фото Freepik

Ця фантазія поєднує в собі ризик бути спійманим, потенціал публічного оголення (ексгібіціонізм) і силу й хвилювання від порушення правил,

– пояснює О'Райлі природу бажання.

4. Мастурбація

І мовиться тут не про самомастурбацію. 71% чоловіків і жінок фантазують про те, як їхній партнер мастурбує. Ще 68% жінок і 76% чоловіків хотіли б мастурбувати своєму партнерові, якщо ще цього не робили. А ще є ті, кому просто хотілося б збоку спостерігати за тим, як друга половинка отримує задоволення від контакту з власним тілом.

5. Фантазія про зґвалтування

Увага! Цей пункт не про підтримку зґвалтувань. Мовиться лише про фантазію, яка може навідуватися як до чоловіків, так і жінок. І, нагадуємо, що у цій фантазії зґвалтування – радше про елемент гри, ніж про реальність.

Дослідження студентів, проведене у 2009 році, показало: 62% жінок фантазували про зґвалтування. Цікаво, що дослідження того ж Леміллера виявило, що 54% чоловіків теж фантазували про це.



Фантазія не означає, що у тебе може бути таке бажання / Фото jcomp

Фантазії про зґвалтування не вказують на бажання в реальному житті. Фантазія – просто безпечний простір, з якого можна досліджувати наші найгостріші думки. І більшість із нас здатні розрізняти думки (фантазії) та реальність (поведінка),

– каже О'Райлі.

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Ці сексуальні фантазії властиві людям. Головне – не стати їхнім заручником. Якщо хочеш втілити одну або деякі у реальне життя – не соромся. Якщо ж це зовсім не про тебе, то не варто себе накручувати. Пам'ятай про те, що секс – це про задоволення. Тож чом би тобі з партнеркою не отримувати його та не насолоджуватися процесом?

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.