5 речей, про які люди у парі повинні думати однаково, щоб зберегти стосунки

Міцні пари, які витримують випробування часом і залишаються разом, попри негаразди та важкі часи, – це ті, які дійсно докладають зусиль і працюють зі своїми стосунками. Але вони також мають низку спільних рис, які допомагають досягти цієї єдності.

Дослідження Амстердамського університету показало, що важливо бути схожими на наших партнерів, оскільки це може збільшити щастя і допомогти стосункам стати стабільними й тривалими. Та водночас дослідження вказує, що є речі, в яких краще бути різними, щоб мати певний баланс між особистостями.

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Це не означає, що ти маєш бути повністю схожим на людину, з якою перебуваєш у стосунках, але має бути баланс між тим, що ви у парі поділяєте, і тим, про що ви не думаєте однаково. Це про особистості, які доповнюють одна одну.

Пари повинні думати однаково про ці 5 речей, щоб бути разом