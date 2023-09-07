5 речей, про які люди у парі повинні думати однаково, щоб зберегти стосунки
Джерело:GQ
Міцні пари, які витримують випробування часом і залишаються разом, попри негаразди та важкі часи, – це ті, які дійсно докладають зусиль і працюють зі своїми стосунками. Але вони також мають низку спільних рис, які допомагають досягти цієї єдності.
Дослідження Амстердамського університету показало, що важливо бути схожими на наших партнерів, оскільки це може збільшити щастя і допомогти стосункам стати стабільними й тривалими. Та водночас дослідження вказує, що є речі, в яких краще бути різними, щоб мати певний баланс між особистостями.
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Це не означає, що ти маєш бути повністю схожим на людину, з якою перебуваєш у стосунках, але має бути баланс між тим, що ви у парі поділяєте, і тим, про що ви не думаєте однаково. Це про особистості, які доповнюють одна одну.
Пари повинні думати однаково про ці 5 речей, щоб бути разом
- Злагода. Згідно з дослідженням, одним з дуже важливих елементів є так звана злагода – риса, пов'язана з довірою та більшою емпатією. Це означає, що ви у парі маєте схожу позицію щодо ставлення один до одного, відкриті до допомоги одне одному, ставитеся одне до одного з добротою та емпатією, а також підтримуєте як одне одного, так і інших людей.
- Плани. Пари, які не на одній хвилі, не мають однакових планів або схожих поглядів на життя, мають менше шансів на успіх і тривалий шлюб. Наявність схожих планів означає, що люди хочуть одного і того ж і рухаються в одному напрямку. А життєві шляхи, які йдуть в дуже різних напрямках, можуть викликати розчарування. Такі речі, як шлюб, діти, пенсійні плани тощо, повинні мати спільну основу.
- Секс. Це не означає, що секс є єдиною важливою річчю або що ти маєш шукати пару, яка завжди хоче займатися сексом одночасно з тобою. Але секс є одним із ключових елементів у стосунках і частиною того, що допомагає будувати близькість. Важливо, щоб у вас було схоже ставлення до сексу, щоб ви бачили його однаково або максимально схоже. Ось чому важливо говорити про секс і ставити правильні запитання.
- Політика. Тема політики може бути дуже суперечливою і складною, особливо якщо позиції дуже відрізняються. Наприклад, більш ліберальна позиція може зіткнутися з більш консервативною, і це може призвести до конфліктів, як незначних, так і таких, що можуть стати вирішальним фактором для розриву стосунків. Те саме стосується і цінностей (вірність, довіра, етика, повага тощо), які повинні бути спільними для створення здорового середовища.
- Ролі. Питання ролей також дуже важливе, і його слід обговорити перед ухваленням важливих рішень. Тут потрібно враховувати такі речі, як те, хто і якою мірою відповідає за догляд за дітьми, роботу по дому, покупки, роботу, вигул собаки тощо, розуміючи, що коли обидві людини бачать це як спільне завдання або коли обидва погоджуються на розподіл завдань, тоді все відбувається більш гармонійно і плавно.