Дослідження Амстердамського університету показало, що важливо бути схожими на наших партнерів, оскільки це може збільшити щастя і допомогти стосункам стати стабільними й тривалими. Та водночас дослідження вказує, що є речі, в яких краще бути різними, щоб мати певний баланс між особистостями.

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Це не означає, що ти маєш бути повністю схожим на людину, з якою перебуваєш у стосунках, але має бути баланс між тим, що ви у парі поділяєте, і тим, про що ви не думаєте однаково. Це про особистості, які доповнюють одна одну.

Пари повинні думати однаково про ці 5 речей, щоб бути разом