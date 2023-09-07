Исследование Амстердамского университета показало, что важно походить на наших партнеров, поскольку это может увеличить счастье и помочь отношениям стать стабильными и продолжительными. В то же время исследование указывает, что есть вещи, в которых лучше быть разными, чтобы иметь определенный баланс между личностями.

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Это не означает, что ты должен быть полностью похож на человека, с которым находишься в отношениях, но должен быть баланс между тем, что вы в паре разделяете, и тем, о чем вы не думаете одинаково. Это о личностях, которые дополняют друг друга.

Пары должны думать одинаково об этих 5 вещах, чтобы быть вместе