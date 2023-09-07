Исследование Амстердамского университета показало, что важно походить на наших партнеров, поскольку это может увеличить счастье и помочь отношениям стать стабильными и продолжительными. В то же время исследование указывает, что есть вещи, в которых лучше быть разными, чтобы иметь определенный баланс между личностями.
Также интересно Кофе утром и кофе вечером: как и почему напитки на его основе заполонили весь мир
Это не означает, что ты должен быть полностью похож на человека, с которым находишься в отношениях, но должен быть баланс между тем, что вы в паре разделяете, и тем, о чем вы не думаете одинаково. Это о личностях, которые дополняют друг друга.
Пары должны думать одинаково об этих 5 вещах, чтобы быть вместе
- Согласие. Согласно исследованию, одним из очень важных элементов является так называемое согласие – черта, связанная с доверием и большей эмпатией. Это означает, что вы в паре имеете схожую позицию по отношению друг к другу, открыты к помощи друг другу, относитесь друг к другу с добротой и эмпатией, а также поддерживаете как друг друга, так и других людей.
- Планы. Пары, которые не на одной волне, не имеющие одинаковых планов или схожих взглядов на жизнь, имеют меньше шансов на успех и длительный брак. Наличие схожих планов означает, что люди хотят одного и того же и двигаются в одном направлении. А жизненные пути, идущие в очень разных направлениях, могут вызвать разочарование. Такие вещи, как брак, дети, пенсионные планы и так далее, должны иметь общую основу.
- Секс. Это не значит, что секс является единственной важной вещью или что ты должен искать пару, которая всегда хочет заниматься сексом одновременно с тобой. Но секс – один из ключевых элементов в отношениях и часть того, что помогает строить близость. Важно, чтобы у вас было похожее отношение к сексу, чтобы вы видели его одинаково или максимально похоже. Вот почему важно говорить о сексе и задавать правильные вопросы.
- Политика. Тема политики может быть очень спорной и сложной, особенно если позиции очень отличаются. Например, более либеральная позиция может столкнуться с более консервативной, и это может привести к конфликтам, как незначительным, так и таким, которые могут стать решающим фактором для разрыва отношений. То же касается и ценностей (верность, доверие, этика, уважение и прочие), которые должны быть общими для создания здоровой среды.
- Роли. Вопрос ролей также очень важен, и его следует обсудить до принятия важных решений. Здесь нужно учитывать такие вещи, как то, кто и в какой степени отвечает за уход за детьми, работу по дому, покупки, работу, выгул собаки и так далее, понимая, что когда оба человека видят это как общую задачу или когда оба соглашаются на распределение задач, тогда все происходит более гармонично и плавно.