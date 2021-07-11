Про жіночі хвороби й причини негоди: кумедні міфи про секс XIX століття
Джерело:за матеріалами з JSTOR
Продовжуємо вивчати цікаві теорії про секс із, начебто, не надто темного XIX століття. Адже тоді все ще багато людей вважали, що секс – це щось гріховне, і обов'язково розбещене.
Водночас інші з піною на устах доводили, що від сексу – тільки користь. Все це породжувало доволі цікаві теорії про інтимну сферу життя. Ну, от, наприклад…
Варто знати Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі
Природа образиться, якщо відмовитися від сексу
Так, окрім пуританської точки зору ("жодного сексу") – була й протилежна. Деякі вчені того часу переконливо стверджували, що секс несе в собі тільки користь для організму, і є цілком природним процесом.
- З останнім твердженням сперечатися не будемо. Хоча думка про те, що секс потрібен аби "розрядити тваринну пристрасть" – дещо напружує. Як і її продовження.
А ось і воно: якщо не "розряджати" – мало того, що в людини виникне сексуальний голод, так ще й природа образиться. І навколо "сексуального утриманця" почнуться... Паводки, землетруси, бурі.
А зараз – дещо про хвороби (але не справжні) / Фото unsplash
Ну, що ж, тепер ти бодай "знаєш", кого можна звинуватити в негоді.
Вилікувати жіночі хвороби може секс у шлюбі
Про які жіночі хвороби мовиться? Німфоманія, маткова епілепсія, судоми незайманості й багато інших такого ж штибу.
- Виникають вони через відсутність сексу. А зникають – після шлюбу.
Отака цікава теорія поважних медиків XIX століття.
Також цікаво Мастурбація і зачаття: найбезглуздіші теорії про секс в історії – 2
О, важливе уточнення: секс поза шлюбом ці "хвороби" не лікує. Чомусь.