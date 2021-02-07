Про зуби мудрості й слабкий хребет: коли еволюція звернула не туди – 1

Чому організм людини такий недосконалий? У всьому винна еволюція. Так, та сама, про яку можна сперечатися годинами, та так і не знайти спільного знаменника.

Та як би не сперечалися прихильники й противники еволюції, зразки її впливу можна чітко побачити у власному тілі. Сьогодні на Men 24 поговоримо саме про них.

Це цікаво 3 речі з повсякдення, які революційно змінилися, а ніхто й не помітив

Зуби мудрості

Вони жодним чином не стосуються розумових здібностей, але мудрі своєю історією.

Коли предки людини їли жорстку й тверду їжу, щелепа їхня була куди більшою, а також мала й більше зубів. Зі зміною раціону (люди навчилися видобувати вогонь, а на ньому – варити смачні супи й смажити м'ясо) змінювалася й щелепа. Зубів стало менше, тільки-от впертий зуб мудрості не захотів зникати.

Тому й нині чимало (може й всі) людей змушені відвідувати стоматологів саме через проблемні "вісімки".



Зуби мудрості – рудимент, який спричиняє хіба проблеми / Фото depositphotos

Невідновлювані зуби

Це в акул – кілька рядів зубів, які ще й виростають замість втрачених. У людини – ні. Чому природа не подбала про це?

Ще одне питання, відповідь на яке не надто приємна: вона не передбачала, що ми будемо жити настільки довго.



Біль у спині – дуже поширена проблема, з якою звертаються до лікарів / Фото depositphotos

Вразливий хребет

Чи добре, що люди почали ходити на двох ногах? Начебто й так – це прискорило еволюцію.

Але деякі антропологи кажуть, що Homo erectus (людина прямоходяча) з'явилася надто швидко – хребет просто не встиг підлаштуватися під нові навантаження.

Тому ми й сьогодні маємо проблеми з хребтом серед найпоширеніших проблем зі здоров'ям (щонайменше, так кажуть в українському Міністерство охорони здоров'я).

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