Про зуби мудрості й слабкий хребет: коли еволюція звернула не туди – 1

Джерело:24 канал
Чому організм людини такий недосконалий? У всьому винна еволюція. Так, та сама, про яку можна сперечатися годинами, та так і не знайти спільного знаменника.
Та як би не сперечалися прихильники й противники еволюції, зразки її впливу можна чітко побачити у власному тілі. Сьогодні на Men 24 поговоримо саме про них.
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Вони жодним чином не стосуються розумових здібностей, але мудрі своєю історією.
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