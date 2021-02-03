Більшість людей думають, що ці речі – цілком повсякденні. А мали б знати, що насправді вони – вигадка. Ну, або художнє перебільшення.

Джерело: The Guardian

На всі 100% переконані, що цю байку ти чув, навіть якщо ніколи не відвідував басейн: мовляв, якщо туди попісяти, то вода різко змінить колір. І всі навколо побачать сліди твого "злочину". Men 24 розповість, чи дійсно це так.

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Чи правда, що вода в басейні може змінити колір через сечу

Байка про таємничий реагент (а він таки таємничий, бо його хімічний склад ніколи не публікували) зародилася у теренах роздягалень громадських басейнів багато десятиліть тому (приблизно у 1950-х). Англійська wikipedia беззастережно зараховує цю історію до міських легенд.

Відверто кажучи, такий реагент дійсно є – але… По-перше, він дуже дорогий. По-друге, його застосування принижує людей. А отже, його майже ніде не застосовують. Хіба у дуже дорогих елітних клубах Європи чи США.

Однак байка виконала свою функцію блискуче – мало хто ризикував перевіряти міф на правдивість. Страх перед громадським осудом виявився куди кращим стримувальним фактором, аніж таблички на вході у басейн та погрози штрафом.



Кажуть, у басейнах вода змінює колір від сечі. Так от – це неправда / Фото pinterest

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