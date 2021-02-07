О зубах мудрости и слабом позвоночнике: когда эволюция свернула не туда – 1
Почему организм человека такой несовершенный? Во всем виновата эволюция. Да, та самая, о которой можно спорить часами, и так и не прийти к общему знаменателю.
Источник:24 канал
И как бы ни спорили сторонники и противники эволюции, образцы ее влияния можно четко увидеть в собственном теле. Сегодня на Men 24 поговорим именно о них.
Это интересно 3 вещи из повседневной жизни, которые революционно изменились, а никто и не заметил
Зубы мудрости
Они не имеют никакого отношения к умственным способностям, но мудрые своей историей.
- Когда предки человека ели жесткую и твердую пищу, челюсть их была куда большей, а также имела и больше зубов. С изменением рациона (люди научились добывать огонь, а на нем – варить вкусные супы и жарить мясо) менялась и челюсть. Зубов стало меньше, только вот упрямый зуб мудрости не захотел исчезать.
Поэтому и немало (может и все) людей вынуждены посещать стоматологов именно из-за проблемных "восьмерок".
Зубы мудрости – рудимент, который вызывает разве что проблемы / Фото depositphotos
Невозобновляемые зубы
Это у акул – несколько рядов зубов, которые еще и вырастают взамен утраченных. У человека – нет. Почему природа не позаботилась об этом?
- Еще один вопрос, ответ на который не слишком приятен: она не предполагала, что мы будем жить так долго.
Боль в спине – очень распространенная проблема, с которой обращаются к врачам / Фото depositphotos
Уязвимый позвоночник
Хорошо ли, что люди начали ходить на двух ногах? Вроде бы и так – это ускорило эволюцию.
- Но некоторые антропологи говорят, что Homo erectus (человек прямоходящий) появился слишком быстро – позвоночник просто не успел подстроиться под новые нагрузки.
Поэтому мы и сегодня имеем проблемы с позвоночником среди самых распространенных проблем со здоровьем (по меньшей мере так говорят в украинском Министерство здравоохранения).
Стоит знать Реагент для выявления мочи в бассейне: интересные вещи, о которых люди знают обычно неправду
Поделиться новостью
-
Форель под соусом вьерж и коктейль Truffle-Tini: варианты фудпейринга5 февраля , 19:12
-
Соблазнительная фитнес-модель надела откровенное платье на голое тело: горячее видео красавицы4 февраля , 04:19
-
Соблазнительная Мишель Андраде взбудоражила сеть обнаженным бюстом: горячее фото 18+31 января , 22:59