Почему организм человека такой несовершенный? Во всем виновата эволюция. Да, та самая, о которой можно спорить часами, и так и не прийти к общему знаменателю.

И как бы ни спорили сторонники и противники эволюции, образцы ее влияния можно четко увидеть в собственном теле. Сегодня на Men 24 поговорим именно о них.

Это интересно 3 вещи из повседневной жизни, которые революционно изменились, а никто и не заметил

Зубы мудрости

Они не имеют никакого отношения к умственным способностям, но мудрые своей историей.

Когда предки человека ели жесткую и твердую пищу, челюсть их была куда большей, а также имела и больше зубов. С изменением рациона (люди научились добывать огонь, а на нем – варить вкусные супы и жарить мясо) менялась и челюсть. Зубов стало меньше, только вот упрямый зуб мудрости не захотел исчезать.

Поэтому и немало (может и все) людей вынуждены посещать стоматологов именно из-за проблемных "восьмерок".



Зубы мудрости – рудимент, который вызывает разве что проблемы / Фото depositphotos

Невозобновляемые зубы

Это у акул – несколько рядов зубов, которые еще и вырастают взамен утраченных. У человека – нет. Почему природа не позаботилась об этом?

Еще один вопрос, ответ на который не слишком приятен: она не предполагала, что мы будем жить так долго.



Боль в спине – очень распространенная проблема, с которой обращаются к врачам / Фото depositphotos

Уязвимый позвоночник

Хорошо ли, что люди начали ходить на двух ногах? Вроде бы и так – это ускорило эволюцию.

Но некоторые антропологи говорят, что Homo erectus (человек прямоходящий) появился слишком быстро – позвоночник просто не успел подстроиться под новые нагрузки.

Поэтому мы и сегодня имеем проблемы с позвоночником среди самых распространенных проблем со здоровьем (по меньшей мере так говорят в украинском Министерство здравоохранения ).