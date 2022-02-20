Прокачай верхню частину тіла: ідеальне тренування для лінивої неділі

Ми продовжуємо підшукувати для тебе цікаві програми тренувань. Усе для того, щоб ти став кращою версією себе вчорашнього. Цього разу зосередимося на верхній частині тіла.

Крутим комплексом вправ поділився фітнес-тренер Саван. З його допомогою ти зможеш добряче опрацювати м'язи верхньої частини тіла. А найцінніше у цих вправах те, що їх можна виконувати вдома. Тож підіймай свою ліниву дупу з дивана та гайда працювати!

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Закінчмо вихідні тренуванням верхньої частини тіла без обладнання, щоб накачати спину та прес. Повільний і зосереджений темп будуть найкращим підходом до кожної вправи. Не поспішай. Успіх потребує терпіння,

– закликав тренер.

Ми ж від себе нагадаємо, що перед виконанням будь-яких вправ важливо розігрітися. Розімни м'язи, щоб уникнути травматизму, а також допомогти їм ефективніше рости. Тоді робота над тілом твоєї мрії буде ще результативніша.

Як прокачати верхню частину тіла

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Подвійні удари

Задача: виконай 4 підходи по 10 повторень

Круги

Задача: виконай 4 підходи по 10 повторень

Велосипедист з ударом

Задача: виконай 4 підходи по 10 повторень

Тяга рук з відведенням назад

Задача: виконай 4 підходи по 10 повторень

Реверсне скручування

Задача: виконай 4 підходи по 10 повторень

Вільний політ

Задача: виконай 4 підходи по 10 повторень

Цей комплекс вправ може бути як суперсетом, коли ти переходиш від вправи до вправи з мінімальним відпочинком, так і частиною тренувальної рутини. Додай ці вправи, наприклад, до своєї ранкової зарядки. Усього кілька коректив, а результат уже буде помітнішим.

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Найцінніше у цьому комплексі вправ те, що для його виконання тобі не потрібно геть нічого. Тож годі шукати виправдання та відкладати на завтра роботу над тілом власної мрії. Гайда уже зараз ставати кращою версією себе вчорашнього!

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Савана

Закінчмо вихідні тренуванням верхньої частини тіла без обладнання, щоб накачати спину та прес. Повільний і зосереджений темп будуть найкращим підходом до кожної вправи. Не поспішай. Успіх потребує терпіння.

Подвійні удари (4 х 10)

Круги (4 х 10)

Велосипедист з ударом (4 х 10)

Тяга рук з відведенням назад (4 х 10)

Реверсне скручування (4 х 10)

Вільний політ (4 х 10)