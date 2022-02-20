Прокачай верхнюю часть тела: идеальная тренировка для ленивого воскресенья
Источник:инстаграм risewithsawan
Мы продолжаем подыскивать интересные программы тренировок. Все для того чтобы ты стал лучшей версией себя вчерашнего. На этот раз сосредоточимся на верхней части тела.
Крутым комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Саван. С его помощью ты сможешь изрядно проработать мышцы верхней части тела. А самое ценное в этих упражнениях то, что их можно выполнять дома. Поднимай свою ленивую задницу с дивана и айда работать!
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Закончим выходные тренировкой верхней части тела без оборудования, чтобы накачать спину и пресс. Медленный и сосредоточенный темп будет наилучшим подходом к каждому упражнению. Не спеши. Успех нуждается в терпении,
– призвал тренер.
Мы же от себя напомним, что перед выполнением каких-либо упражнений важно разогреться. Разомни мышцы, чтобы избежать травматизма, а также помочь им эффективнее расти. Тогда работа над телом твоей мечты будет еще более результативна.
Как прокачать верхнюю часть тела
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Двойные удары
- Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений
Круги
- Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений
Велосипедист с ударом
- Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений
Тяга рук с отводом назад
- Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений
Реверсное скручивание
- Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений
Свободный полет
- Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений
Этот комплекс упражнений может быть как суперсетом, когда ты переходишь от упражнения к упражнению с минимальным отдыхом, так и частью тренировочной рутины. Добавь эти упражнения, к примеру, к своей утренней зарядке. Всего несколько корректив, а результат уже будет более заметным.
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Самое ценное в этом комплексе упражнений то, что для его выполнения тебе не нужно ничего. Поэтому хватит искать оправдания и откладывать на завтра работу над телом собственной мечты. Айда уже сейчас становиться лучшей версией себя вчерашнего!
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Текст публикации Саванна
Закончим выходные тренировкой верхней части тела без оборудования, чтобы накачать спину и пресс. Медленный и сосредоточенный темп будет наилучшим подходом к каждому упражнению. Не спеши. Успех нуждается в терпении.
Двойные удары (4 х 10)
Круги (4 х 10)
Велосипедист с ударом (4 х 10)
Тяга рук с отводом назад (4 х 10)
Реверсное скручивание (4 х 10)
Свободный полет (4 х 10)