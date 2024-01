"Він ж просто Кен": реакція Раяна Гослінга на перемогу у Critics Choice Awards стала новим мемом

Раян Гослінг відомий тим, що регулярно стає зіркою мемів. Не став винятком момент під час церемонії вручення премії Critics Choice Awards, де актор здобув перемогу у номінації "Найкраща пісня".

Дуже часто на церемоніях нагородження переможці стверджують, що вони не очікували перемоги, попри те, що у них була готова промова і чітко намічений шлях на сцену в їхніх головах. Здається, це не стосується Раяна Гослінга на цьогорічній церемонії нагородження Critics Choice Awards, що відбулася в неділю 14 січня.

Варте уваги Коктейлі з собою та вибір преміальності: якою буде барна культура у 2024 році

Кумедна реакція Гослінга

Під час шоу, що відбулося в Barker Hangar в Санта-Моніці, Каліфорнія, пісня Гослінга з "Барбі" "I'm Just Ken" стала найкращою піснею, обійшовши фаворита "What Was I Made For" Біллі Айліш, а також пісню Дуа Ліпи з "Барбі" "Dance the Night" і цілу низку інших чудових пісень.

Коли "I'm Just Ken" оголосили переможцем, камери перемкнули на Гослінга в залі, і здалося, що актор просто не зрозумів, що насправді щойно сталося. Ба більше, він виглядав майже підозріло, наче це був якийсь ретельно продуманий розіграш.

На відео, яке миттю завірусилося у мережі, можна побачити, як 43-річний канадський актор насупив брови і виглядав трохи наляканим після того, як трек "I'm just Ken" назвали кращою оригінальною піснею на церемонії.

Реакція Раяна Гослінга на перемогу – безцінна: дивіться відео

Ведучий оголосив, що нагороду отримають письменники Марк Ронсон і Ендрю Вайатт, а також сам Гослінг – однак Гослінг залишився в залі, аплодуючи Ронсону і Вайатту з-за столу, все ще перебуваючи в розгубленості та демонструючи, що не вірить своїм вухам.

Коли Ронсон виголошував промову з нагоди вручення нагороди, відомий автор пісень визнав важливу роль Гослінга у створенні пісні.

Раяне Гослінг, це настільки ж твоя нагорода, наскільки і наша. Своїм неперевершеним виконанням ти закохав у цю пісню весь світ, або аудиторію, тож дякую тобі,

– сказав Ронсон, коли Гослінг вийшов з натовпу.

Ясна річ, що цей кумедний момент не оминули увагою користувачі мережі. Вони наплодили цілу низку мемів, висміюючи вираз обличчя Раяна Гослінга.

Це цікаво Епатажний Тімоті Шаламе та стильний Ленні Кравіц: як одягалися чоловіки на Золотий глобус 2024

Ось кілька реакцій користувачів мережі на вираз обличчя Раяна Гослінга:

"Раян Гослінг дійсно створив один з найкращих мемів року в січні";

"Сподіваюся, Раян Гослінг знає, що він – матеріал для мемів";

"Гей, крихітко, прокидайся, новий мем про Раяна Гослінга щойно з'явився";

"Ця реакція насправді є його усвідомленням того, що вони збираються змусити його заспівати цю пісню на церемонії вручення "Оскара".

Шанувальники актора активно поширювали відео з його реакцією на перемогу. Більшість із них наголошували, що Гослінг отримав нагороду цілком заслужено. Були також ті, хто замилувався виразом обличчя голлівудського красеня. Дехто жартував, що він відреагував так, бо він – просто Кен. Власне, як і співає у цій пісні.