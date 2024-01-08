Сьогоднішня церемонія нагородження Золотий глобус – це справжнісіньке свято розваг та медіа. Це феноменальна демонстрація мистецтва та митців, і, можливо, найважливіше – крута червона доріжка, заповнена зірками, які демонструють свій незрівнянний стиль. І якщо ти думав, що чоловіки були лише у чорних нудних смокінгах, то дуже і дуже помиляєшся. І Men 24 тобі це доведе!

Варте уваги Nemiroff підтримала Національний реабілітаційний центр UNBROKEN у Львові

Чоловічі ансамблі на церемоніях вручення нагород за останні роки довели, що це захоплююче видовище. Завжди є два табори: чоловіки, які грають безпечно, і чоловіки, які діють сміливо. Чорний смокінг, гарно скроєний, завжди виграє в елегантності, а модний образ, який не відповідає стандартним кодам офіційного чоловічого одягу, може продемонструвати яскраву індивідуальність і веселий настрій на килимовій доріжці. Чоловіки на церемонії вручення премії Золотий глобус 2024 не були винятком.

На початку червоної доріжки мода злетіла в повітря: актор Джелані Алладін прибув у наполовину традиційному смокінгу, наполовину парчевому, з подовженим подолом. Джастін Гартлі ("Це ми") з'явився у костюмі кольору вигорілого золота, а Ноа Рікетс – у чорному костюмі з силуетом 70-х років. Лі Сун Джин ("Яловичина"), щоправда, вийшов на сцену раніше, одягнувши гарно скроєний чорний смокінг з метеликом.

Вже давно чоловічі аксесуари вийшли далеко за рамки стандартних метеликів і краваток. Візьмемо, наприклад, Тайлера Джеймса Вільямса, який поєднав свій коричневий костюм у тонку смужку з бежевою квітковою брошкою. Джин також доповнив свій образ шпилькою. Халід Абдалла ("Корона") зробив геніальний стильовий хід: чорний шовковий шарф, пов'язаний навколо шиї і задрапірований під піджак костюма. Це авангардно, чуттєво і весело. Хіба не для цього призначені аксесуари до вбрання?

Найкращі чоловічі образи на Золотому глобусі 2024

Тайлер Джеймс Вільямс

Джеремі Аллен Вайт

Ленні Кравіц

Джонатан Бейлі

Тімоті Шаламе

Джелані Алладін

Педро Паскаль

Роберт Дауні-молодший

Кілліан Мерфі

Дивися також 4 модні тенденції, які домінуватимуть у 2024 році – і одяг, який тобі знадобиться

Цьогоріч чоловіки на Золотому глобусі 2024 довели, що необов'язково акуратно вписувати себе у рамки. Варто їх розсовувати та демонструвати себе та свій смак і стиль. Закликаємо тебе у новому 2024 році бути сміливішим, експериментувати і не боятися самовиражатися. Тобі сподобається!