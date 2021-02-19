Свинина у буряковому моле та коктейль Burning Tea: варіанти фудпейрингу

Вечір п'ятниці створений для того, щоб ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Спробуй долучитися до культури фудпейрингу на власній кухні та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт свинини у буряковому моле та коктейлю Burning Tea.
Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Але Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Спробуй долучитися до культури фудрейпрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв, а також коктейлів, які можна самостійно приготувати в домашніх умовах.
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Цього разу ми розповімо, як приготувати свинину у буряковому моле, а також пропонуємо доповнити страву коктейлем Burning Tea від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.
Рецептом свинини у буряковому моле поділився з нами Ілля Сьомін, шеф-кухар і співвласник Tin Tin Food Spot, ремісничої пекарні-піцерії Pie Spot і першої в Україні автентичної мексиканської такерії CHICA Poblana.
Свинина у буряковому моле
Інгредієнти:
- Чилі анчо – 7 штук
- Чилі гуахільо – 20 штук
- Вирізка свиняча – 1,2 кілограма
- Буряк – 4 середніх штук
- Арахіс сирий очищений – 250 грамів
- Перець чорний горошок – 0,5 чайної ложки
- Паличка кориці – 1 штучка
- Цибуля біла – 150 грамів
- Часник – 3 зубчики
- Лавровий лист – 2 штуки
- Чебрець сушений – дрібка
- Майоран сушений – дрібка
- Смалець – 2 столові ложки
- Тортілья кукурудзяна або вчорашній багет без скоринки – 150 грамів
- Насіння кунжуту – дрібка
- Кінза – 1 гілочка
Рецептом страви поділився шеф-кухар Ілля Сьомін / Фото Nemiroff
Приготування:
- У невеликій мисці залити сушені чилі окропом та залишити на 15 хвилин.
- Свинячу вирізку зачистити, покласти у каструлю з холодною водою, довести до кипіння, зняти шум, зменшити вогонь та варити 45 – 60 хвилин до готовності. Дістати м’ясо з бульйону, остудити. Бульйон уварити вдвічі та відставити.
- Буряк промити під проточною водою, покласти у холодну воду, довести до кипіння, зменшити вогонь та варити близько години доти, поки буряк не стане м’яким. Остудити, почистити.
- На сухій сковороді по черзі обсмажити арахіс, усі спеції, цибулю і часник до яскравого аромату.
- У блендері перебити буряк, арахіс, спеції, цибулю, часник, віджаті від зайвої вологи перці чилі. Якщо важко перебивається, можна додати трохи увареного свинячого бульйону.
- У сотейнику розтопити смалець, вилити бурякову суміш і, постійно помішуючи, уварювати близько 10 хвилин. Додати бульйон і уварювати ще 5 хвилин.
- Сухі тортільї перебити у крихти та додати у бурякову суміш. Уварювати доти, поки консистенція не стане схожа на рідке пюре.
- Свинину нарізати слайсами товщиною 1 сантиметр і обсмажити з двох сторін на свинячому смальці. Викласти на тарілку, полити буряковим моле, посипати кунжутом і прикрасити листям кінзи.
- Подавати з паровим рисом або зі свіжоспеченими м’якими кукурудзяними тортільями.
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Приготування коктейлю Burning Tea
Рецепт приготування алкогольного коктейлю Burning Tea / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
- Nemiroff Burning Pear – 40 мілілітрів
- Jose Cuervo Reposado – 20 мілілітрів
- Ancho Reyes Verde – 20 мілілітрів
- Aperol – 10 мілілітрів
Приготування коктейлю Burning Tea:
- Додай усі інгредієнти у стакан для змішування;
- Заповни його льодом, розмішай барною ложкою та перелий через стейнер в охолоджений келих.
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Насолоджуйся Burning Tea та свининою у буряковому моле у хорошій компанії, щоб розслабитися та гарно провести вечір