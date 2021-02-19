Свинина у буряковому моле та коктейль Burning Tea: варіанти фудпейрингу

19 лютого 2021 , 19:41
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СПЕЦПРОЄКТ

Джерело:

24 канал

Вечір п'ятниці створений для того, щоб ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Спробуй долучитися до культури фудпейрингу на власній кухні та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт свинини у буряковому моле та коктейлю Burning Tea.

Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Але Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Спробуй долучитися до культури фудрейпрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв, а також коктейлів, які можна самостійно приготувати в домашніх умовах.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати свинину у буряковому моле, а також пропонуємо доповнити страву коктейлем Burning Tea від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

Рецептом свинини у буряковому моле поділився з нами Ілля Сьомін, шеф-кухар і співвласник Tin Tin Food Spot, ремісничої пекарні-піцерії Pie Spot і першої в Україні автентичної мексиканської такерії CHICA Poblana.

Свинина у буряковому моле

Інгредієнти:

  • Чилі анчо – 7 штук
  • Чилі гуахільо – 20 штук
  • Вирізка свиняча – 1,2 кілограма
  • Буряк – 4 середніх штук
  • Арахіс сирий очищений – 250 грамів
  • Перець чорний горошок – 0,5 чайної ложки
  • Паличка кориці – 1 штучка
  • Цибуля біла – 150 грамів
  • Часник – 3 зубчики
  • Лавровий лист – 2 штуки
  • Чебрець сушений – дрібка
  • Майоран сушений – дрібка
  • Смалець – 2 столові ложки
  • Тортілья кукурудзяна або вчорашній багет без скоринки – 150 грамів
  • Насіння кунжуту – дрібка
  • Кінза – 1 гілочка

Рецептом страви поділився шеф-кухар Ілля Сьомін / Фото Nemiroff

Приготування:

  1. У невеликій мисці залити сушені чилі окропом та залишити на 15 хвилин.
  2. Свинячу вирізку зачистити, покласти у каструлю з холодною водою, довести до кипіння, зняти шум, зменшити вогонь та варити 45 – 60 хвилин до готовності. Дістати м’ясо з бульйону, остудити. Бульйон уварити вдвічі та відставити.
  3. Буряк промити під проточною водою, покласти у холодну воду, довести до кипіння, зменшити вогонь та варити близько години доти, поки буряк не стане м’яким. Остудити, почистити.
  4. На сухій сковороді по черзі обсмажити арахіс, усі спеції, цибулю і часник до яскравого аромату.
  5. У блендері перебити буряк, арахіс, спеції, цибулю, часник, віджаті від зайвої вологи перці чилі. Якщо важко перебивається, можна додати трохи увареного свинячого бульйону.
  6. У сотейнику розтопити смалець, вилити бурякову суміш і, постійно помішуючи, уварювати близько 10 хвилин. Додати бульйон і уварювати ще 5 хвилин.
  7. Сухі тортільї перебити у крихти та додати у бурякову суміш. Уварювати доти, поки консистенція не стане схожа на рідке пюре.
  8. Свинину нарізати слайсами товщиною 1 сантиметр і обсмажити з двох сторін на свинячому смальці. Викласти на тарілку, полити буряковим моле, посипати кунжутом і прикрасити листям кінзи.
  9. Подавати з паровим рисом або зі свіжоспеченими м’якими кукурудзяними тортільями.

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Приготування коктейлю Burning Tea


Рецепт приготування алкогольного коктейлю Burning Tea / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

  • Nemiroff Burning Pear – 40 мілілітрів
  • Jose Cuervo Reposado – 20 мілілітрів
  • Ancho Reyes Verde – 20 мілілітрів
  • Aperol – 10 мілілітрів

Приготування коктейлю Burning Tea:

  1. Додай усі інгредієнти у стакан для змішування;
  2. Заповни його льодом, розмішай барною ложкою та перелий через стейнер в охолоджений келих.

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Насолоджуйся Burning Tea та свининою у буряковому моле у хорошій компанії, щоб розслабитися та гарно провести вечір