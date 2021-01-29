Як приготувати алкогольний коктейль Nemiroff Mule: спробуй себе в ролі барMENa
Ти не повіриш, але вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт коктейлю Nemiroff Mule.
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Nemiroff Mule – алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff De Luxe.
Тобі сподобається Карпаччо з яловичини та коктейль Round 1: варіанти фудпейрингу
Nemiroff Mule – крутий твіст на популярний алкогольний коктейль Moscow Mule. Напій приготовлений на основі горілки й імбирного пива. А подається він традиційно у мідному кухлі.
Приготування алкогольного коктейлю Nemiroff Mule
Процес приготування гарячого коктейлю Nemiroff Mule / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
- Nemiroff De Luxe – 45 мілілітрів
- Імбирний ель – 120 мілілітрів
- Mure liquer – 10 мілілітрів
- Strega – 10 мілілітрів
- Angostura – 10 крапель
- Лимонний фреш – 10 мілілітрів
- Базилік – 2 грамів
Приготування Nemiroff Mule:
- Наповни мідний кухоль льодом і налий у нього горілку Nemiroff De Luxe.
- Додай до неї імбирний ель, Mure liquer, Strega, Angostura, а також лимонний фреш.
- Перемішай усе барною ложкою.
- Прикрась напій листочками базиліка.
Приготуй також Як приготувати гарячий алкогольний коктейль Orange Hot Toddy: спробуй себе в ролі барMENa
Насолоджуйся Nemiroff Mule у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!
Поділитися новиною