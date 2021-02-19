Свинина в свекольном моле и коктейль Burning Tea: варианты фудпейринга
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Попробуй приобщиться к культуре фудпейрингу на собственной кухне и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт свинины в свекольном моле и коктейля Burning Tea.
Источник:24 канал
Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Но Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Попробуй приобщиться к культуре фудрейпрингу. К твоему вниманию рецепты крутых блюд, а также коктейлей, которые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.
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На этот раз мы расскажем, как приготовить свинину в свекольном моле, а также предлагаем дополнить блюдо коктейлем Burning Tea от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.
Рецептом свинины в свекольном моле поделился с нами Илья Сёмин, шеф-повар и совладелец Tin Tin Food Spot, ремесленной пекарни-пиццерии Pie Spot и первой в Украине аутентичной мексиканской такерии CHICA Poblana.
Свинина в свекольном моле
Ингредиенты:
- Чили анчо – 7 штук
- Чили гуахильо – 20 штук
- Вырезка свиная – 1,2 килограмма
- Свекла – 4 средних штук
- Арахис сырой очищенный – 250 граммов
- Перец черный горошек – 0,5 чайной ложки
- Палочка корицы – 1 штучка
- Лук белый – 150 граммов
- Чеснок – 3 зубчика
- Лавровый лист – 2 штуки
- Тимьян сушеный – щепотка
- Майоран сушеный – щепотка
- Смалец – 2 столовые ложки
- Тортилья кукурузная или вчерашний багет без корочки – 150 граммов
- Семена кунжута – щепотка
- Кинза – 1 веточка
Рецепту блюда поделился шеф-повар Илья Сёмин / Фото Nemiroff
Приготовление:
- В небольшой миске залить сушеные чили кипятком и оставить на 15 минут.
- Свиную вырезку зачистить, положить в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения, снять шум, уменьшить огонь и варить 45 – 60 минут до готовности. Достать мясо из бульона, остудить. Бульон уварить вдвое и отставить.
- Свеклу промыть под проточной водой, положить в холодную воду, довести до кипения, уменьшить огонь и варить около часа до тех пор, пока свекла не станет мягкой. Остудить, почистить.
- На сухой сковороде по очереди обжарить арахис, все специи, лук и чеснок до яркого аромата.
- В блендере перебить свеклу, арахис, специи, лук, чеснок, отжатые от лишней влаги перцы чили. Если трудно перебивается, можно добавить немного уваренного свиного бульона.
- В сотейнике растопить смалец, вылить свекольную смесь и, постоянно помешивая, уваривать около 10 минут. Добавить бульон и уваривать еще 5 минут.
- Сухие тортильи перебить у крохи и добавить в свекольную смесь. Уваривать до тех пор, пока консистенция не станет похожа на жидкое пюре.
- Свинину нарезать слайсами толщиной 1 сантиметр и обжарить с двух сторон на свином жире. Выложить на тарелку, полить свекольным моле, посыпать кунжутом и украсить листьями кинзы.
- Подавать с паровым рисом или со свежеиспеченными мягкими кукурузными тортильями.
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Приготовление коктейля Burning Tea
Рецепт приготовления алкогольного коктейля Burning Tea / Фото Nemiroff
Ингредиенты:
- Nemiroff Burning Pear – 40 миллилитров
- Jose Cuervo Reposado – 20 миллилитров
- Ancho Reyes Verde – 20 миллилитров
- Aperol – 10 миллилитров
Приготовление коктейля Burning Tea:
- Добавь все ингредиенты в стакан для смешивания;
- Заполни его льдом, размешай барной ложкой и перелей через стейнер в охлажденный бокал.
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Наслаждайся Burning Tea и свининой в свекольном моле в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер
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