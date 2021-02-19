Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Попробуй приобщиться к культуре фудпейрингу на собственной кухне и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт свинины в свекольном моле и коктейля Burning Tea.

Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Но Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Попробуй приобщиться к культуре фудрейпрингу. К твоему вниманию рецепты крутых блюд, а также коктейлей, которые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.

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На этот раз мы расскажем, как приготовить свинину в свекольном моле, а также предлагаем дополнить блюдо коктейлем Burning Tea от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

Рецептом свинины в свекольном моле поделился с нами Илья Сёмин, шеф-повар и совладелец Tin Tin Food Spot, ремесленной пекарни-пиццерии Pie Spot и первой в Украине аутентичной мексиканской такерии CHICA Poblana.

Свинина в свекольном моле

Ингредиенты:

Чили анчо – 7 штук

Чили гуахильо – 20 штук

Вырезка свиная – 1,2 килограмма

Свекла – 4 средних штук

Арахис сырой очищенный – 250 граммов

Перец черный горошек – 0,5 чайной ложки

Палочка корицы – 1 штучка

Лук белый – 150 граммов

Чеснок – 3 зубчика

Лавровый лист – 2 штуки

Тимьян сушеный – щепотка

Майоран сушеный – щепотка

Смалец – 2 столовые ложки

Тортилья кукурузная или вчерашний багет без корочки – 150 граммов

Семена кунжута – щепотка

Кинза – 1 веточка

Рецепту блюда поделился шеф-повар Илья Сёмин / Фото Nemiroff

Приготовление:

В небольшой миске залить сушеные чили кипятком и оставить на 15 минут. Свиную вырезку зачистить, положить в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения, снять шум, уменьшить огонь и варить 45 – 60 минут до готовности. Достать мясо из бульона, остудить. Бульон уварить вдвое и отставить. Свеклу промыть под проточной водой, положить в холодную воду, довести до кипения, уменьшить огонь и варить около часа до тех пор, пока свекла не станет мягкой. Остудить, почистить. На сухой сковороде по очереди обжарить арахис, все специи, лук и чеснок до яркого аромата. В блендере перебить свеклу, арахис, специи, лук, чеснок, отжатые от лишней влаги перцы чили. Если трудно перебивается, можно добавить немного уваренного свиного бульона. В сотейнике растопить смалец, вылить свекольную смесь и, постоянно помешивая, уваривать около 10 минут. Добавить бульон и уваривать еще 5 минут. Сухие тортильи перебить у крохи и добавить в свекольную смесь. Уваривать до тех пор, пока консистенция не станет похожа на жидкое пюре. Свинину нарезать слайсами толщиной 1 сантиметр и обжарить с двух сторон на свином жире. Выложить на тарелку, полить свекольным моле, посыпать кунжутом и украсить листьями кинзы. Подавать с паровым рисом или со свежеиспеченными мягкими кукурузными тортильями.

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Приготовление коктейля Burning Tea



Рецепт приготовления алкогольного коктейля Burning Tea / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Burning Pear – 40 миллилитров

Jose Cuervo Reposado – 20 миллилитров

Ancho Reyes Verde – 20 миллилитров

Aperol – 10 миллилитров

Приготовление коктейля Burning Tea:

Добавь все ингредиенты в стакан для смешивания; Заполни его льдом, размешай барной ложкой и перелей через стейнер в охлажденный бокал.

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