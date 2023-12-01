На МКС сфотографували, як видовищно горів в атмосфері Землі російський космічний корабель

Російський вантажний космічний корабель "Прогрес МС-23" згорів в атмосфері Землі 29 листопада 2023 року. Це не надто унікальна подія, але цього разу вдалося зробити яскраві світлини.

Безпосередніми свідками рідкісного атмосферного "феєрверку" стали астронавти на борту Міжнародної космічної станції. Вони змогли зробити фото та поділитися ними зі світовою спільнотою.

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Як згорів російський "Прогрес"

У середу, 29 листопада, російський вантажний космічний корабель "Прогрес МС-23" відправився з Міжнародної космічної станції (МКС) з вантажем сміття – старого обладнання та побутових відходів.

Через 4 години після відстикування астронавтка НАСА Джасмін Могбелі побачила російський апарат і сфотографувала його, поки той горів в атмосфері Землі.

Це сталося швидше, ніж я думала, і виднілося лише 2 – 3 хвилини. Нагадало мені феєрверк, особливо коли він розпався на частини,

– написала в X (колишній твітер) Могбелі.

Тож ми тепер маємо неймовірні фотографії, зроблені з борту МКС.



Російський "Прогрес МС-23" горить в атмосфері Землі 29 листопада 2023 року / Зображення NASA



Російський космічний корабель перетворився на феєрверк / Зображення NASA



Російський вантажний корабель розпався на частини / Зображення NASA

Зауважмо, більша частина російського космічного корабля згоріла високо над Землею, але дещо попадало в Тихий океан.

Такі вогняні повернення насправді є стандартною практикою для одноразових вантажних кораблів, що відлітають з МКС. Два з трьох, які зараз використовують (російський "Прогрес" і Cygnus компанії Northrop Grumman), регулярно утилізуються в атмосфері. А третій – це Dragon від SpaceX, от він може повернутися додому для безпечного приземлення та повторного використання.