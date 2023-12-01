Непосредственными свидетелями редкого атмосферного "фейерверка" стали астронавты на борту Международной космической станции. Они смогли сделать фото и поделиться ими с мировым сообществом.

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Как сгорел российский "Прогресс"

В среду, 29 ноября, российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-23" отправился с Международной космической станции (МКС) с грузом мусора – старого оборудования и бытовых отходов.

Через 4 часа после отстыковки астронавт НАСА Джасмин Могбели увидела российский аппарат и сфотографировала его, пока тот горел в атмосфере Земли.

Это произошло быстрее, чем я думала, и виднелось всего 2 – 3 минуты. Напомнило мне фейерверк, особенно когда он распался на части,

– написала в X (бывший твиттер) Могбели.

Так что у нас теперь есть невероятные фотографии, сделанные с борта МКС.



Российский "Прогресс МС-23" горит в атмосфере Земли 29 ноября 2023 года / Изображение NASA



Российский космический корабль превратился в фейерверк / Изображение NASA



Российский грузовой корабль распался на части / Изображение NASA

Заметим, что большая часть российского космического корабля сгорела высоко над Землей, но кое-что попадало в Тихий океан.

Любопытно знать! Такие огненные возвращения на самом деле являются стандартной практикой для одноразовых грузовых кораблей, отлетающих от МКС. Два из трех, которые сейчас используют (российский "Прогресс" и Cygnus компании Northrop Grumman), регулярно утилизируются в атмосфере. А третий – это Dragon от SpaceX, вот он может вернуться домой для безопасного приземления и повторного использования.