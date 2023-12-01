Безпосередніми свідками рідкісного атмосферного "феєрверку" стали астронавти на борту Міжнародної космічної станції. Вони змогли зробити фото та поділитися ними зі світовою спільнотою.

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Як згорів російський "Прогрес"

У середу, 29 листопада, російський вантажний космічний корабель "Прогрес МС-23" відправився з Міжнародної космічної станції (МКС) з вантажем сміття – старого обладнання та побутових відходів.

Через 4 години після відстикування астронавтка НАСА Джасмін Могбелі побачила російський апарат і сфотографувала його, поки той горів в атмосфері Землі.

Це сталося швидше, ніж я думала, і виднілося лише 2 – 3 хвилини. Нагадало мені феєрверк, особливо коли він розпався на частини,

– написала в X (колишній твітер) Могбелі.

Тож ми тепер маємо неймовірні фотографії, зроблені з борту МКС.



Російський "Прогрес МС-23" горить в атмосфері Землі 29 листопада 2023 року / Зображення NASA



Російський космічний корабель перетворився на феєрверк / Зображення NASA



Російський вантажний корабель розпався на частини / Зображення NASA

Зауважмо, більша частина російського космічного корабля згоріла високо над Землею, але дещо попадало в Тихий океан.

Цікаво знати! Такі вогняні повернення насправді є стандартною практикою для одноразових вантажних кораблів, що відлітають з МКС. Два з трьох, які зараз використовують (російський "Прогрес" і Cygnus компанії Northrop Grumman), регулярно утилізуються в атмосфері. А третій – це Dragon від SpaceX, от він може повернутися додому для безпечного приземлення та повторного використання.