Безпосередніми свідками рідкісного атмосферного "феєрверку" стали астронавти на борту Міжнародної космічної станції. Вони змогли зробити фото та поділитися ними зі світовою спільнотою.
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Як згорів російський "Прогрес"
У середу, 29 листопада, російський вантажний космічний корабель "Прогрес МС-23" відправився з Міжнародної космічної станції (МКС) з вантажем сміття – старого обладнання та побутових відходів.
Через 4 години після відстикування астронавтка НАСА Джасмін Могбелі побачила російський апарат і сфотографувала його, поки той горів в атмосфері Землі.
Це сталося швидше, ніж я думала, і виднілося лише 2 – 3 хвилини. Нагадало мені феєрверк, особливо коли він розпався на частини,
– написала в X (колишній твітер) Могбелі.
Тож ми тепер маємо неймовірні фотографії, зроблені з борту МКС.
Російський "Прогрес МС-23" горить в атмосфері Землі 29 листопада 2023 року / Зображення NASA
Російський космічний корабель перетворився на феєрверк / Зображення NASA
Російський вантажний корабель розпався на частини / Зображення NASA
Зауважмо, більша частина російського космічного корабля згоріла високо над Землею, але дещо попадало в Тихий океан.