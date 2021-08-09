Переможець по життю: розкішне Ferrari застрягло між будинками в Італії – кумедне відео

Іноді бувають ситуації, які вкрай складно прокоментувати з точки зору здорового глузду. От, наприклад, наш новий герой. Йому вдалося зробити усе можливе для того, щоб розкішна Ferrari Roma застрягла між будинками десь в Італії. Це краще один раз побачити, але ніколи в житті не повторювати.

Ferrari Roma – красивезний суперкар з двигуном V8. Але достатньо усього одного не надто розумного вчинку, щоб розкішне авто втратило усю – або майже усю – свою красу.

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Розкішний Ferrari Roma застряг між будинками в Італії

У нашому випадку суперкар Ferrari Roma буквально застряг між двома будинками десь в Італії. На ролику, яке виклав ютуб-канал SupercarNews, можна побачити авто, яке більше нагадує пробку у пляшці з-під шампанського. Ось-ось, і воно вистрелить.

Гаразд, проявимо бодай трохи співчуття горе-водієві. Підозрюємо, що він свято вірив, що проїде між двома будинками вузенькою вулицею десь в Італії. Але ми то чудово розуміємо, що такі вулички надзвичайно підступні навіть для пішоходів, що ж уже говорити про водіїв?

Ferrari Roma – це тобі не Smart ForTwo. Слід розуміти, що суперкар складно назвати маленьким. Його габарити:

ширина – 1974 міліметри;

довжина – 4656 міліметрів.

І хоч ми не знаємо, якою є ширина провулка, в якому застряг наш герой, він точно не ширший за Ferrari Roma. Принаймні у точці, яка стала справжньою пасткою для суперкара.

Ferrari Roma застрягла між будинками в Італії, кумедне відео:

Як ти розумієш, новенька Ferrari позбудеться чималенького шару фарби під час операції з її порятунку. Не виключено, що на машині з'явиться ще достатньо вм'ятин. Навіть припускати не хочеться, у скільки обійдеться реставрація спорткара.

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Залишається лише сподіватися, що автомобіль застрахований і, що страхова компанія оплатить цей кумедний і сумний водночас випадок. Тебе ж ми закликаємо у таких ситуаціях бути максимально обережним. В інакшому випадку маєш усі шанси стати нашим наступним героєм!