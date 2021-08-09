Ferrari Roma – очень красивый суперкар с двигателем V8. Но достаточно всего одного не слишком умного поступка, чтобы роскошное авто потеряло всю – или почти всю – свою красоту.

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Роскошный Ferrari Roma застрял между домами в Италии

В нашем случае суперкар Ferrari Roma буквально застрял между двумя домами где-то в Италии. На ролике, который выложил ютьюб-канал SupercarNews, можно увидеть авто, какое больше напоминает пробку в бутылке из-под шампанского. Вот-вот, и оно выстрелит.

Ладно, проявим хоть немного сострадания горе-водителю. Подозреваем, что он свято верил, что проедет между двумя домами по узкой улице где-то в Италии. Но мы то прекрасно понимаем, что такие улочки очень коварные даже для пешеходов, что уже говорить о водителях?

Ferrari Roma – это тебе не Smart ForTwo. Следует понимать, что суперкар сложно назвать маленьким. Его габариты:

ширина – 1974 миллиметров;

длина – 4656 миллиметров.

И хотя мы не знаем, какова ширина переулка, в котором застрял наш герой, он точно не шире Ferrari Roma. По крайней мере в точке, которая стала настоящей ловушкой для суперкара.

Ferrari Roma застряла между домами в Италии, смешное видео:

Как ты понимаешь, новая Ferrari избавится немалого слоя краски во время операции по ее спасению. Не исключено, что на машине появится еще достаточно вмятин. Даже предполагать не хочется, во сколько обойдется реставрация спорткара.

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