Розумні міста й космотуризм: футуристичні технології, які можуть змінити світ вже завтра

Інновації та технології відіграють значну роль у формуванні світу, в якому ми живемо. Від безпілотних автомобілів до розумних міст – постійно з'являються нові технології.

І всі вони мають потенціал трансформувати наше суспільство та покращити наше життя. Ось, до прикладу, три футуристичні технології, які можуть змінити світ вже завтра.

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Розумні міста

Розумні міста – це міські території, які використовують передові технології та аналіз даних для підвищення якості життя своїх мешканців.

Однією з найбільш помітних сфер впровадження є транспорт: розумні системи управління дорожнім рухом оптимізовують транспортні потоки й зменшують затори, розумні системи паркування допомагають водіям швидко і легко знаходити вільні місця тощо.

розумні системи управління дорожнім рухом оптимізовують транспортні потоки й зменшують затори, розумні системи паркування допомагають водіям швидко і легко знаходити вільні місця тощо. Також розумні мережі можуть ефективно управляти споживанням енергії, покращити громадську безпеку (розумні датчики можуть виявляти забруднення повітря і попереджати людей про ризики для здоров'я), охорону здоров'я (дистанційні консультації та моніторинг стану здоров'я) та освіту.



Безпілотні автомобілі покликані зробити рух дорогами безпечнішим та зручнішим / Фото freepik

Безпілотні автомобілі

Самокеровані автомобілі, також відомі як автономні транспортні засоби, можуть працювати без участі людини-водія. Натомість вони використовують датчики, камери та інші технології для виявлення перешкод і навігації на дорозі.

Завдяки вдосконаленим функціям безпеки та здатності "спілкуватися" з іншими транспортними засобами на дорозі, безпілотні автомобілі мають потенціал для значного підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості аварій, спричинених людською помилкою.

з іншими транспортними засобами на дорозі, безпілотні автомобілі мають потенціал для значного підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості аварій, спричинених людською помилкою. Вони все ще на стадії тестування, але багато компаній вже інвестують значні кошти в цю технологію, як-от Tesla, Ford і GM, Google і Uber.

Космічний туризм

Космічний туризм сьогодні – найвища ознака багатства. Але мине не так багато часу, як ця пригода стане доступною для кожного. Космічний туризм був предметом дискусій протягом десятиліть, та останні технологічні досягнення зробили його більш доступним, ніж будь-коли раніше.