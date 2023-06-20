И все они имеют потенциал трансформировать наше общество и улучшить нашу жизнь. Вот, например, три футуристические технологии, которые могут изменить мир уже завтра.

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Умные города

Умные города – это городские территории, использующие передовые технологии и анализ данных для повышения качества жизни своих обитателей.

Одной из наиболее заметных сфер внедрения является транспорт: умные системы управления дорожным движением оптимизируют транспортные потоки и уменьшают пробки, умные системы парковки помогают водителям быстро и легко находить свободные места.

умные системы управления дорожным движением оптимизируют транспортные потоки и уменьшают пробки, умные системы парковки помогают водителям быстро и легко находить свободные места. Также разумные сети могут эффективно управлять потреблением энергии, улучшить общественную безопасность (умные датчики могут выявлять загрязнение воздуха и предупреждать людей о рисках для здоровья), здравоохранение (дистанционные консультации и мониторинг состояния здоровья) и образование.



Беспилотные автомобили призваны сделать движение по дорогам более безопасным и удобным / Фото freepik

Беспилотные автомобили

Самоуправляемые автомобили, также известные как автономные транспортные средства, могут работать без участия человека-водителя. Они используют датчики, камеры и другие технологии для обнаружения помех и навигации на дороге.

Благодаря усовершенствованным функциям безопасности и способности "общаться" с другими транспортными средствами на дороге, беспилотные автомобили имеют потенциал для повышения безопасности дорожного движения и уменьшения количества аварий, вызванных человеческой ошибкой.

с другими транспортными средствами на дороге, беспилотные автомобили имеют потенциал для повышения безопасности дорожного движения и уменьшения количества аварий, вызванных человеческой ошибкой. Они все еще на стадии тестирования, но многие компании уже инвестируют значительные средства в эту технологию, такие как Tesla, Ford и GM, Google и Uber.

Космический туризм

Космический туризм сегодня – самый высокий признак богатства. Но пройдет не так много времени, как это приключение станет доступным для каждого. Космический туризм был предметом дискуссий на протяжении десятилетий, и последние технологические достижения сделали его более доступным, чем когда-либо ранее.