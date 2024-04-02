Зрештою, Стів Джобс також ненавидів ці робочі зустрічі і ще в 1986 році пояснив, чому він не дуже добре про них думає.

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Стів Джобс назвав наради "бісовим відволіканням"

Стів Джобс, бізнесмен і співзасновник технологічного гіганта Apple, був відомий тим, що скасовував зустрічі, якщо не бачив у них чіткої мети. Натомість він надавав перевагу коротким зустрічам тривалістю близько десяти хвилин, які були зосереджені на конкретних цілях.

І з однієї простої причини: він ненавидів цю тенденцію говорити нескінченно, не доходячи до чіткого висновку. Як він неодноразово підкреслював, що це "бісове відволікання для інженерів".

Цю сентенцію він неодноразово підкреслював протягом усієї своєї кар'єри, коли публічно говорив про ефективність компаній: у біографії Волтера Айзексона "Стів Джобс", наприклад, цитується інтерв'ю "Business Week" від 1997 року, в якому Джобс чітко дає зрозуміти, що він думає про робочі зустрічі: "Наради – одна з найгірших речей у компанії на сьогодні. Вони жахливі. Зустрічі переривають роботу, ламають імпульс, вбивають креативність. І це години й години змарнованого часу".



Стів Джобс вважав наради гаянням часу / Фото prostooleh

Ще у 1986 році в службовій записці для своїх співробітників (тоді ще компанії Next) він говорив про те, що, на його думку, мало б більше сенсу натомість: Це містить ідею, що "нам усім потрібен час для спокійної індивідуальної роботи".

Хоча тоді він говорив про своїх інженерів, цю пораду можна легко застосувати до інших команд і професій. Він також запропонував, щоб його співробітники мали один день на тиждень, повністю вільний від зустрічей, і вважав, що четвер ідеально підходить для цього.

Наради вбивають творчість

"День нарад – змарнований день". Це повідомлення звучить суворо, але воно базується на реальних цифрах. Зрештою, наради – це не найкраща іде принаймні, коли йдеться про продуктивність.

У дослідженні, опублікованому у 2017 році, вчені з Гарвардської бізнес-школи виявили, що більшість керівників вищої ланки в різних галузях вважають, що наради заважають їм виконувати власну роботу.

71% сказали, що наради непродуктивні та неефективні.

64% також сказали, що наради заважають глибокому мисленню.



Керівники вважають, що наради заважають виконувати роботу / Drobot Dean

Цю інформацію підтвердили й інші американські дослідження.

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Стів Джобс добре знав, що говорить. І з ним складно сперечатися. Втім, нині, коли багато з нас перейшли на дистанційну роботу, наради через відеодзвінки стали поширенішим явищем. Бодай для того, щоб підтримувати якийсь зв'язок. Але так, якщо таких зідзвонів надто багато і вони ні про що, то це суттєво впливає на продуктивність та виконання роботи.