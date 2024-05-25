Эти 3 фразы свидетельствуют, что твой эмоциональный интеллект выше, чем у других

Легко ли люди тянутся к тебе, потому что ты способен сопереживать и понимать проблемы, через которые проходит кто-то другой? Ты свободно и легко делишься своими эмоциями? Если да, тогда ты среди 36% людей в мире, которые могут точно идентифицировать свои эмоции.

Проще говоря, ты имеешь развитый эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это, собственно, когда человек осознает и понимает собственное внутреннее состояние (мысли, эмоции, физические ощущения), способен регулировать себя, когда расстроен или возбужден, а также понимает, что могут чувствовать и думать другие.

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Что такое эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект также свидетельствует о способность успешно общаться с другими, позволяя каждому чувствовать, что его видят, слышат, ценят и уважают. Психолог Steven M. Sultanoff, доктор философии и профессор, разбивает характеристики эмоционального интеллекта на такие составляющие:

Эмпатия. Ты понимаешь, что чувствует другой человек и почему он так себя чувствует, не прибегая при этом к своим предубеждениям.

Ты понимаешь, что чувствует другой человек и почему он так себя чувствует, не прибегая при этом к своим предубеждениям. Настойчивость. Ты идешь вперед, несмотря на трудности, и отличаешь реалистичные цели от нереалистичных.

Ты идешь вперед, несмотря на трудности, и отличаешь реалистичные цели от нереалистичных. Самомотивация. Ты преодолеваешь инерцию или торможение, поддерживаешь прогресс и используешь положительные эмоции для ускорения.

Ты преодолеваешь инерцию или торможение, поддерживаешь прогресс и используешь положительные эмоции для ускорения. Самоконтроль. Ты можешь управлять своими эмоциями, даже самыми сильными, и решения принимаешь благодаря сочетанию эмоций и когниций.

Какие преимущества дает тебе эмоциональный интеллект:

Лучшее общение и отношения с другими людьми.

Способность сохранять спокойствие во время стресса.

Больше шансов на трудоустройство.

Положительный опыт для других, они ценят тебя.

Лучшее сопереживание и понимание других.

Эмоциональное самопонимание, что способствует эффективности.

Настойчивость, которая ведет к завершению дел.

Самомотивация, что способствует независимости.

Самоконтроль, который управляет межличностными отношениями.

То есть если у тебя высокий эмоциональный интеллект, ты с большей вероятностью будешь иметь лучшие отношения в паре, семье и с друзьями, будешь иметь работу, которую хочешь, и достигнешь целей, которые себе ставишь.

Эмоциональный интеллект создает ряд преимуществ в жизни человека / Фото freepik

Какие фразы могут показать твои эмоционально-интеллектуальные черты

Если ты заметил, что часто используешь эти 3 фразы, возможно, преимущества эмоционального интеллекта уже на твоей стороне или ты находишься на пути к ним.

"Я чувствую..." Если человек рассказывает, что чувствует, почему так себя чувствует и что ему нужно, это свидетельствует об эмоциональном интеллекте. Например, ты можешь сказать: "Я чувствую себя подавленным из-за беспорядка на кухне и был бы рад, если бы ты помогла мне убрать". Человек с высоким эмоциональным интеллектом выражает свои чувства, а потом что-то с ними делает. Человек с низким эмоциональным интеллектом будет просто избегать кухни, не понимая почему (низкое самосознание), или же может озвучивать пассивные агрессивные или откровенно агрессивные комментарии другим о том, какие они неряхи (отсутствие саморегуляции).

Если человек рассказывает, что чувствует, почему так себя чувствует и что ему нужно, это свидетельствует об эмоциональном интеллекте. Например, ты можешь сказать: "Я чувствую себя подавленным из-за беспорядка на кухне и был бы рад, если бы ты помогла мне убрать". Человек с высоким эмоциональным интеллектом выражает свои чувства, а потом что-то с ними делает. Человек с низким эмоциональным интеллектом будет просто избегать кухни, не понимая почему (низкое самосознание), или же может озвучивать пассивные агрессивные или откровенно агрессивные комментарии другим о том, какие они неряхи (отсутствие саморегуляции). "Я хочу..." Фраза демонстрирует эмоциональный интеллект, ведь может быть выражением любого желания, от простого до сложного. Она демонстрирует, что человек находится в гармонии с собой и имеет способность подтверждать и уважать свои желания.

Фраза демонстрирует эмоциональный интеллект, ведь может быть выражением любого желания, от простого до сложного. Она демонстрирует, что человек находится в гармонии с собой и имеет способность подтверждать и уважать свои желания. "Привет, как ты сегодня?" Этой фразой эмоционально умный человек проявляет искреннее любопытство и действительно имеет это в виду, а не говорит формально.

Почему некоторые люди имеют более высокий эмоциональный интеллект, чем другие?

Эмоциональный интеллект человека формируется под влиянием примера родителей, школы, друзей, коллег, даже потребления медиа и соцсетей. Его можно развить, но нужны постоянные усилия и практика, ведь эмоциональный интеллект наиболее эффективен, когда он является частью ткани жизни человека. Когда он просто есть, а не включается или выключается.

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