Ці 3 фрази свідчать, що твій емоційний інтелект вищий, ніж в інших
Джерело:Yahoo!Life
Чи люди легко тягнуться до тебе, бо ти здатний співпереживати та розуміти проблеми, через які проходить хтось інший? Чи ти вільно і легко ділишся своїми емоціями? Якщо так, тоді ти є серед 36% людей у світі, які можуть точно ідентифікувати свої емоції.
Простіше кажучи, ти маєш розвинений емоційний інтелект. Емоційний інтелект – це, власне, коли людина усвідомлює та розуміє власний внутрішній стан (думки, емоції, фізичні відчуття), здатна регулювати себе, коли засмучена або збуджена, а також розуміє, що можуть відчувати та думати інші.
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Що таке емоційний інтелект
Емоційний інтелект також засвідчує здатність успішно спілкуватися з іншими, дозволяючи кожному відчувати, що його бачать, чують, цінують і поважають. Психолог Steven M. Sultanoff, доктор філософії та професор, розбиває характеристики емоційного інтелекту на такі складові:
- Емпатія. Ти розумієш, що відчуває інша людина і чому вона так себе почуває, не вдаючися при цьому до своїх упереджень.
- Наполегливість. Ти йдеш уперед, попри труднощі, і відрізняєш реалістичні цілі від нереалістичних.
- Самомотивація. Ти долаєш інерцію або гальмування, підтримуєш прогрес і використовуєш позитивні емоції для прискорення.
- Самоконтроль. Ти можеш керувати своїми емоціями, навіть найсильнішими, і рішення приймаєш завдяки поєднанню емоцій та когніцій.
Які переваги дає тобі емоційний інтелект:
- Краще спілкування та стосунки з іншими людьми.
- Здатність зберігати спокій під час стресу.
- Більше шансів на працевлаштування.
- Позитивний досвід для інших, вони цінують тебе.
- Краще співпереживання та розуміння інших.
- Емоційне саморозуміння, що сприяє ефективності.
- Наполегливість, яка веде до завершення справ.
- Самомотивація, що сприяє незалежності.
- Самоконтроль, який керує міжособистісними стосунками.
Тобто якщо у тебе високий емоційний інтелект, ти з більшою ймовірністю матимеш кращі стосунки у парі, родині та з друзями, матимеш роботу, яку бажаєш, і досягнеш цілей, які собі ставиш.
Які фрази можуть показати твої емоційно-інтелектуальні риси
Якщо ти помітив, що часто використовуєш ці 3 фрази, можливо, переваги емоційного інтелекту вже на твоєму боці або ти перебуваєш на шляху до них.
- "Я відчуваю..." Якщо людина розповідає, що відчуває, чому так себе почуває і що їй потрібно, це свідчить про емоційний інтелект. Наприклад, ти можеш сказати: "Я відчуваю себе пригніченим через безлад на кухні та був би радий, якби ти допомогла мені прибрати". Людина з високим емоційним інтелектом висловлює свої почуття, а потім щось з ними робить. Людина з низьким емоційним інтелектом буде просто уникати кухні, не розуміючи чому (низька самосвідомість), або ж може озвучувати пасивні агресивні чи відверто агресивні коментарі іншим про те, які вони нечупари (відсутність саморегуляції).
- "Я хочу..." Фраза демонструє емоційний інтелект, адже може бути вираженням будь-якого бажання, від простого до складного. Вона демонструє, що людина перебуває в гармонії з собою і має здатність підтверджувати й поважати свої бажання.
- "Привіт, як ти сьогодні?" Цією фразою емоційно розумна людина проявляє щиру цікавість та дійсно має це на увазі, а не говорить формально.
Чому деякі люди мають вищий емоційний інтелект, ніж інші?
Емоційний інтелект людини формується під впливом прикладу батьків, школи, друзів, колег, навіть споживання медіа й соцмереж. Його можна розвинути, але потрібні постійні зусилля і практика, адже емоційний інтелект найбільш ефективний, коли він є частиною тканини життя людини. Коли він просто є, а не вмикається чи вимикається.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.