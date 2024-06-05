Автосалоны часто рассматриваются как безопасные места для покупателей, которые знают, как задавать правильные вопросы и искать нужные характеристики. Но есть причины, почему даже эксперты не советуют обращаться в салоны за подержанными моделями.

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Пол Нолл, маркетинговый директор American Muscle, и Марк Бенеке, совладелец Westland Auto Sales, рассказали об обстоятельствах, при которых не следует обращаться к дилеру, и куда можно обратиться вместо этого.

Жесткая продажа

Переступив порог любого автосалона, ты сразу привлечешь к себе внимание персонала – много внимания. Иногда слишком много. Легко почувствовать себя подавленным выбором и оказаться в ситуации, когда приходится доверять командам продавцов. А они ведь могут быть заинтересованы в том, чтобы нажать на те варианты, которые принесут им прибыль, а не в твоих интересах.

Если ты рассматриваешь возможность покупки подержанного автомобиля, возможно, стоит обойти дилерский центр, чтобы избежать высоких цен, тактики продажи под давлением и ограниченного выбора,

– говорит Нолл.

Плюс дилеры часто навязывают ненужные дополнительные услуги и гарантии, а история автомобиля может быть не всегда понятной.

Более высокая цена

Автосалоны, как и любой бизнес, существуют для того, чтобы зарабатывать деньги. Они не только хотят продать автомобиль, но и инвестируют в дополнительные услуги и гарантии, которые тебе могут быть не нужны.

Самая большая причина избегать дилерских центров в том, что они ценят цену больше, чем что-либо другое,

– говорит Бенеке.

Дилерские центры имеют расходы и нуждаются в прибыли, чтобы продолжать свою деятельность. А это означает более высокую цену для покупателей.

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Мало вариантов

Одним из самых больших преимуществ покупки подержанного автомобиля в автосалоне является то, что они работают по правилам и выполняют большую часть процесса за тебя. Однако если ты готов лично приложить усилия, чтобы найти свою новую пару колес – то сможешь найти более дешевые или лучшие варианты в других местах.

Но рассчитывай, что при этом ты потратишь время и деньги на получение отчетов об истории, тест-драйв, оплату услуг механика, который тщательно осмотрит автомобиль и предоставит полный отчет, а также на другие дополнительные расходы.

Куда можно обратиться в поиске подержанного авто вместо салонов: