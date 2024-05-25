Психология утверждает, что ритуалы полезны во многих сферах жизни. Они могут помочь упростить рутину, упорядочить работу, найти время для развития хобби и интересов или даже почувствовать себя менее перегруженным всем тем, что мы делаем в течение дня, и они также могут помочь отношениям работать лучше.

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В применении к вашим отношениям ритуалы могут сделать время, которое партнеры проводят вместе, качественным и помочь связи, которую они уже имеют, расти и оставаться крепкой в течение многих лет. А также помочь им найти те моменты и пространство, чтобы уделить внимание друг другу, и помочь гарантировать, что не каждое взаимодействие является стрессовым или связанным с проблемами, которые им приходится преодолевать.

По мнению специалистов сайта Marriage.com, "создание вечерних ритуалов может помочь укрепить близость и связь между парой".

Размышления о прожитом дне

Перед окончанием дня, когда рабочий день, дела и остальные факторы уже позади, стоит найти минутку, чтобы поразмышлять над тем, как прошел день, признать, за что вы были благодарны, что вам понравилось, или даже поделиться планами на следующий день.

Это должно быть пространство для общения и слушания друг друга, что является двумя важными навыками для того, чтобы партнеры могли лучше узнать друг друга, понять друг друга и чтобы отношения не дошли до точки, когда появляется дистанция и все ухудшается. Кроме того, практика благодарности помогает вам иметь более позитивное мышление и ценить то, что вам действительно нравится в ваших отношениях.



Делитесь размышлениями о вашем прожитом дне / Фото freepik

Рутина перед сном

Важно стараться ложиться спать в одно и то же время с партнером, поскольку это помогает иметь более синхронизированный распорядок дня. Поведенческий ученый Мишель Друэн, доктор философии, написала в журнале Psychology Today, что "новое исследование показало, что пары, у которых нет связи между временем отхода ко сну, сообщают о более низкой удовлетворенности своими отношениями и сексуальной жизнью". Кроме того, когда пары ложатся спать в одно и то же время, это свидетельствует о том, что они хотят защитить время, проведенное вместе.

І вы можете установить порядок отхода ко сну, когда вы можете провести время вместе, готовясь к полноценному сну. Например, вы можете начать с ухода за кожей, обустроить комнату, в которой будете спать, или закончить совместным чтением перед тем, как выключить все это.

Время для проявления благодарности и любви

Проявлять привязанность и благодарность другому человеку также очень важно, это то, что заставляет его чувствовать, что его ценят и признают. А еще это помогает каждому чувствовать себя счастливее и довольнее в отношениях.

Поэтому вечерний ритуал может заключаться в том, чтобы говорить друг другу слова поддержки, комплименты, признавать то, что тебе нравится в твоей партнерше, проводить время в объятиях и с предметами, которые помогают вам быть близкими, как физически, так и эмоционально.



Прояви своей второй половинке благодарность / Фото freepik

Выключите устройства и экраны

Профессиональный консультант и тренер по вопросам отношений Кристиана Ньоку рассказала Marriage.com, что "выключение телефонов и других устройств перед сном – это один из ритуалов перед сном, которого должны придерживаться пары, чтобы наладить связь на более глубоком уровне".

Устройства не только могут негативно влиять на качество и время сна, они также могут отвлекать внимание, мешая парам максимально использовать время, проведенное вместе, и даже влиять на сексуальную жизнь и интимность.

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Воспользуйтесь этими советами. Пусть ваши вечерние ритуалы помогут укрепить связь между вами, что будет делать вас обоих счастливее.